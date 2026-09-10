Sogamoso recupera el servicio de agua tras dos rupturas en la conducción

El servicio de agua en Sogamoso comenzó a restablecerse de manera progresiva después de dos rupturas registradas en la línea que conduce el recurso desde la Laguna de Tota hacia el sector de Chacón. Las fallas obligaron a suspender el suministro a toda la ciudad y dejaron a los usuarios durante aproximadamente dos días sin un servicio normal.

El gerente de Coservicios, Felipe Chaparro, explicó que la primera ruptura ocurrió el domingo y, después de repararla y reactivar el sistema, apareció una segunda falla en otro punto de la conducción. Según el funcionario, el martes se adelantó una nueva reparación y desde entonces no se han registrado nuevas rupturas en la línea.

Chaparro indicó que actualmente hay suministro en toda la ciudad, pero con presiones bajas en algunos sectores. La situación se explica, según el gerente, porque los tanques de almacenamiento de las viviendas, edificios y de la propia empresa quedaron vacíos durante los días de suspensión y requieren tiempo para recuperar sus niveles.

La empresa mantiene seguimiento a los sectores que todavía presentan dificultades y recibe reportes de los usuarios para atenderlos. El llamado se concentra en esperar la recuperación progresiva del sistema, mientras la red vuelve a alcanzar las condiciones necesarias para entregar el servicio con normalidad.