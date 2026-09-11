Familias en Boyacá claman por la liberación de los tres policías secuestrados en Norte de Santander

Familiares, amigos y conocidos de los policías secuestrados en Norte de Santander el pasado 17 de agosto, realizaron una caminata en Tunja pidiendo su liberación / Foto: Caracol Radio.

Tunja

Han pasado 24 días sin noticias sobre el paradero de la patrullera Erica Tatiana Monroy Hurtado, el patrullero Edinson Yesid Medina Traslaviña y el mayor Fredy Alexis Russi González, quienes fueron secuestrados el pasado 17 de agosto en Norte de Santander. Sus familias mantienen el llamado al Gobierno Nacional para que se activen mecanismos que permitan establecer contacto con quienes los tienen retenidos y avanzar hacia su liberación.

Yeimi Monroy Hurtado, hermana de la patrullera Erica Tatiana, aseguró que las tres familias atraviesan una profunda incertidumbre y que, hasta el momento, ningún grupo se ha atribuido el secuestro.

“Llevamos 24 días sin ninguna razón, llevamos 24 días sin saber en dónde están, sin saber por qué se los llevaron. Hoy estamos pidiendo al Gobierno Nacional que por favor nos escuche. Necesitamos que se activen todos los mecanismos, los canales humanitarios”, señaló.

Yeimi indicó que ya se han realizado gestiones ante diferentes organismos, entre ellos la Defensoría del Pueblo, el Comité Internacional de la Cruz Roja, la ONU y personerías municipales. Sin embargo, consideran necesario que el Gobierno Nacional otorgue garantías para facilitar un eventual diálogo en territorio.

Uno de los principales reclamos de las familias es conocer el estado de los tres uniformados y recibir pruebas de supervivencia.

“Llevamos 24 días esperando que alguien se pronuncie, que nos digan en dónde están, por qué se los llevaron. Queremos saber cómo están ellos. Necesitamos pruebas de supervivencia”, afirmó Monroy Hurtado.

Durante una caminata realizada en Tunja para exigir la libertad de los uniformados, los familiares insistieron en que se respeten sus derechos y su integridad, independientemente de su condición de policías.

“Somos tres familias que estamos luchando, tres familias que día y noche estamos sufriendo con una incertidumbre terrible. Por favor, antes de ser policías son seres humanos. Pedimos que se respeten sus derechos, pedimos que se respete la vida, su dignidad”.

Yeimi Monroy señaló además que las familias han buscado acercamientos con congresistas y diferentes entidades, pero esperan una respuesta directa que permita poner en marcha los canales humanitarios.

Según aseguró, la Diócesis y la Policía también estarían dispuestas a participar en estos mecanismos, pero requieren garantías para poder ingresar a territorio y establecer un eventual diálogo.

“Necesitamos que el señor presidente permita que se activen todos los mecanismos y canales de diálogo. Las personas están dispuestas, la Diócesis está dispuesta, la Policía también está haciendo un gran esfuerzo porque todos estos canales se activen”, dijo.

La familia de Erica Tatiana también hizo un llamado al gobernador de Boyacá, Carlos Amaya, y al alcalde de Tunja, Rafael Acevedo, para que acompañen la exigencia de las tres familias y ayuden a llevar el mensaje al Gobierno Nacional.

“Le pedimos al alcalde de Tunja, Rafael Acevedo, al señor gobernador, Carlos Amaya, que nos ayuden, que nos apoyen, que hagan parte de esta lucha que hoy traemos. Son 24 días sin saber de ellos”, enfatizó.

Mientras continúa la incertidumbre sobre el paradero de los tres uniformados, sus familias reiteran el llamado a quienes los mantienen retenidos para que entreguen pruebas de supervivencia y permitan avanzar por vías humanitarias hacia su regreso a casa.