ATENCIÓN: Tormenta eléctrica dejó a más de 8 mil usuarios sin energía en Santander

La fuerte lluvia y los vientos registrados durante la noche del jueves 10 de septiembre provocaron daños en la infraestructura eléctrica de varios municipios de Santander. Árboles caídos, postes fracturados, conductores partidos y transformadores averiados hacen parte del balance entregado por la Electrificadora de Santander - ESSA.

Wilton Flórez, vocero de la Electrificadora de Santander, explicó que durante el inicio de la tormenta llegaron a estar afectados, en diferentes momentos, cerca de 54.000 usuarios, debido a la salida de varios circuitos.

Aunque durante la noche los equipos de emergencia lograron restablecer el servicio a cerca de 50.000 clientes, todavía permanecen 8.457 usuarios sin energía en sectores de Bucaramanga, Floridablanca, San Vicente, Mesa de los Santos, Rionegro, Lebrija, Betulia y Zapatoca.

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Según Flórez, el principal problema estuvo relacionado con la fuerza de los vientos, que provocó la caída de árboles y otros elementos sobre las redes eléctricas, además de daños en estructuras y transformadores.

“Tenemos árboles caídos en diferentes puntos de la ciudad que al caer fracturaron estructuras, postes, tenemos conductores partidos, tenemos transformadores aún sin servicio”, explicó el funcionario.

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La empresa mantiene desplegado su personal operativo para reemplazar conductores, cambiar transformadores y reponer la postería que resultó afectada. Además, pidió a los usuarios reportar las anomalías a través de la línea 115, aunque advirtió que podría presentarse congestión debido al alto volumen de llamadas.

La Electrificadora señaló que esta ha sido una de las emergencias más fuertes de los últimos tiempos asociadas a fenómenos climáticos, principalmente por la intensidad de los vientos registrados en el área metropolitana de Bucaramanga.

Por ahora, no existe una hora exacta para la normalización total del servicio. La empresa espera entregar durante la tarde un nuevo reporte sobre los avances en la recuperación y los tiempos estimados para restablecer completamente el sistema.