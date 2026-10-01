Inconformidad por continuidad de restricción a vehículos de carga en la vía Bucaramanga a Bogotá

Transportadores, comerciantes y líderes de la zona de influencia de la vía Bucaramanga a Bogotá, expresaron su inconformidad luego de conocer que el levantamiento de la restricción para los vehículos de carga en el sector Pescadero tendrá que esperar algunos días más.

La comunidad esperaba que este primero de octubre se levantara la restricción, luego de los compromisos adquiridos en una reunión previa con Invías en Bogotá. Sin embargo, durante una nueva socialización realizada en Pescadero se informó que las obras de mitigación de la pérdida de banca todavía no han terminado y que será necesario instalar más pernos de anclaje antes de permitir nuevamente el paso de vehículos cargados.

Ramiro Anaya, transportador, explicó que en la reunión les informaron que los trabajos no pudieron ejecutarse en su totalidad y que el nuevo plazo para revisar el levantamiento de la restricción sería el 15 de octubre.

“Invitaron a una socialización y dicen que no pudieron ejecutar en su totalidad la mitigación de la zona afectada, de la pérdida de la bancada para poder habilitar la vía y pidieron que hasta el 15 de octubre vuelven a levantar el compromiso y la restricción”.

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La decisión también provocó el rechazo de los comerciantes que dependen del tránsito de vehículos de carga por este corredor. Romario Beltrán, comerciante de la zona, cuestionó que, contrario a lo que esperaban, la habilitación anunciada para este primero de octubre solo permita el paso de tractomulas sin carga.

“Hoy primero de octubre, el Invías vuelve a hacernos una jugada muy mal. Nos dijeron que hoy primero nos habilitaban la vía, por tarde al mediodía. Estamos esperando para una reunión que tenemos a las 10 de la mañana”, comentó.

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Beltrán aseguró que la medida continúa generando afectaciones económicas para quienes viven de la actividad comercial en este corredor y cuestionó las consecuencias que representa para quienes dependen de los ingresos diarios.

“La verdad nosotros estamos muy perjudicados y se van a tener que tomar medidas más drásticas con esa gente, porque la verdad ellos sí quieren hacer cumplir lo de ellos, pero nosotros sí nos toca agachar la cabeza y, como dice el dicho, ellos tienen sueldo, nosotros vivimos del día a día”.

Otros compromisos en la vía Bucaramanga a Bogotá

Luisa Grass, líder de Oiba, también señaló que el impacto económico se ha sentido en diferentes establecimientos ubicados a lo largo del corredor, especialmente aquellos que dependen de los transportadores.

Según explicó, restaurantes, hoteles, lavaderos de vehículos y otros negocios han reducido sus actividades o incluso cerrado ante la disminución del flujo de vehículos de carga. Grass recordó que uno de los compromisos establecidos con Invías era precisamente levantar la restricción de carga este primero de octubre.

Además de la situación en Pescadero, las comunidades de Oiba reportaron avances en otros compromisos con Invías, como la demarcación de seis zonas escolares y la programación de una mesa técnica para el próximo 6 de octubre, en el sector La Charca, donde se adelantan trabajos para recuperar un tramo de la ruta 45 que perdió la banca hace cerca de 11 meses.

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Mientras tanto, Invías permitirá el tránsito de vehículos articulados C4, C5 y superiores que circulen sin carga, en un solo carril y bajo control permanente.

La entidad mantiene la restricción para los vehículos de estas categorías que transporten carga, mientras continúan los trabajos de estabilización del terreno afectado por la socavación del río Chicamocha.