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01 oct 2026 Actualizado 12:19

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OJO: habrá pico y placa durante el día sin carro y sin moto en Bucaramanga

La restricción estará vigente durante las horas pico.

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El próximo martes 6 de octubre se realizará el día sin carro y sin moto en el área metropolitana desde las 9 de la mañana y hasta las 4 de la tarde por lo que las autoridades confirmaron que sí habrá pico y placa ese día para los vehículos particulares cuyas placa terminen en 7 y 8 desde las 6:00 a. m. hasta las 9:00 a. m. y desde las 4:00 p. m. hasta las 8:00 p. m.

El director de tránsito de Bucaramanga, Jahir Manrique, confirmó que el pico y placa para los taxis sí se levantará para que puedan prestar el servicio con normalidad, mientras que los vehículos particulares sí tendrán la restricción durante las horas en las que no esté activo el día sin carro y sin moto.

“Se levanta el pico y placa para el transporte individual, para los taxis, ellos van a estar prestando un servicio para permitirle a los ciudadanos el desplazamiento dentro de la ciudad de Bucaramanga, pero se mantiene el pico y placa del vehículo particular”, indicó el director Manrique.

También confirmó el director que los únicos vehículos autorizados para circular son los de la fuerza pública, del área de salud y los vehículos que son 100% eléctricos y recalcó que los que son híbridos sí tendrán la restricción.

Laura Basto Contreras

Laura Basto Contreras

"Comunicadora social - periodista egresada de la Universidad Autónoma de Bucaramanga, actualmente cursando...

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