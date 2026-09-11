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11 sep 2026 Actualizado 12:15

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Bucaramanga

74 reportes de afectaciones por la tormenta eléctrica de Bucaramanga

Cancelaron eventos de la feria; la tormenta afectó los puestos de emprendedores ubicados en la una feria que se realiza en el parque García Rovira.

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Los más perjudicados por la tormenta eléctrica, acompañada de granizo que ocurrió en la noche de este jueves en Bucaramanga fueron los emprendedores que participan en un festival gastronómico en el parque García Rovira.

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Alfonso Pinto, secretario del Interior de Bucaramanga informó que algunos de los emprendedores perdieron hasta el 70% de la mercancía.

Tras un recorrido por la ciudad, el alcalde Cristian Portilla dio un reporte sobre las consecuencias que produjo la tormenta eléctrica. “No hay víctimas fatales”, aseguró.

Los organismos de socorro recibieron 74 reportes relacionados con la caída de árboles, postes y transformadores. Los sectores donde hubo más afectaciones fueron Miradores de la UIS; Villas del Nogal; Cordoncillos; Comuneros; Villa Alegría; Villas del Nogal y el barrio Bucaramanga.

Alcaldía de Bucaramanga

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El alcalde confirmó que el concierto de Rock de la Feria Bonita, programado para este jueves en la noche, fue suspendido y ya no se efectuará. Un circo que instaló su carpa en un sector aledaño a la Ciudadela Real de Minas también canceló la presentación.

En varios puntos de la capital de Santander hubo inundaciones. El servicio de energía también presentó anormalidades durante la tormenta.

Empresa Electrificadora de Santander, Essa

Empresa Electrificadora de Santander, Essa

Empresa Electrificadora de Santander, Essa

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A lo largo de las avenidas de Bucaramanga, como la calle 36 se ven ramas que se desprendieron de los árboles del separador en la madrugada de este viernes horas después de la tormenta eléctrica.

Juan Carlos Ordóñez

Juan Carlos Ordóñez

Comunicador Social y Licenciado en Idiomas. Fue corresponsal de Caracol Radio en Caracas, Venezuela....

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