Juez frena venta de casa donde opera Centro Vida en Málaga, Santander

Bucaramanga

El juzgado cuarto administrativo oral del circuito de Bucaramanga resolvió la medida cautelar de urgencia en el trámite de una acción popular interpuesta por el diputado Danovis Lozano.

La justicia ordena a la Lotería que suspenda la venta de una casa en Málaga donde funciona el Centro Vida Asómate donde brindan servicios de acompañamiento a adultos mayores.

El diputado pretendía que la justicia ordenara a la Lotería Santander que se abstuviera de otorgar la escritura pública de compraventa del inmueble y de realizar cualquier acto que transfiriera su dominio.

También, se solicitaba suspender la ejecución de la promesa de compraventa en tres aspectos: la recepción de pagos anticipados; el reparto notarial y el otorgamiento de la escritura y la entrega material o en posesión.

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En el auto que resuelve la solicitud de medida cautelar de urgencia, el juez decreta parcialmente, con carácter de urgencia, las medidas cautelares solicitadas por Wilson Danovis Lozano Jaimes.

Edwin Cárdenas Carvajal y Henry Cárdenas Carvajal presentaron una oferta por 900 millones de pesos para comprar la casa a la Lotería Santander en un proceso que se declaró desierto.

Días después, se adjudicó el inmueble a los mismos oferentes por la suma de 880 millones de pesos que podían pagar en un plazo de 36 meses.

El diputado sostiene que hubo una presunta vulneración de los derechos colectivos a la moralidad administrativa y a la defensa del patrimonio público.