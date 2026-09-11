Lluvias afectaron mercancía de artesanos durante la jornada de la Feria Bonita en Bucaramanga

Durante la jornada comercial del día 10 de Septiembre en el marco de la feria bonita 2026, se vio interrumpida por las condiciones climáticas, que obligaron a los vendedores a proteger sus productos y evaluar los daños ocasionados por el agua. Para algunos emprendedores, la situación representa una preocupación adicional debido a que sus ingresos dependen directamente de la comercialización de sus artículos.

Entre los afectados está María Torres Sarmiento, artesana de San Gil, Santander quien se dedica a la elaboración de bolsos, mochilas, accesorios y cotizas mediante técnicas de tejeduría y crochet. Sus productos son realizados completamente a mano.

Tras la lluvia, Torres tuvo que poner parte de su mercancía a secar con la expectativa de recuperar los productos y continuar con sus ventas.

Torres, explicó que “que todavía no es posible determinar el valor exacto de las pérdidas, ya que algunos artículos podrían quedar manchados y dejar de ser aptos para la comercialización”.

También destacó el acompañamiento recibido durante la emergencia, especialmente por parte de la logística del evento, que verificó las condiciones de los participantes.

“Gracias a Dios estoy bien. La mercancía, la puse a secar para que pues pueda tener un beneficio económico, en cuanto a estos últimos días porque pues gracias a Dios en la pita es una materia prima muy agradecida”.

A pesar de las dificultades, los empresarios esperan recuperar sus productos y continuar con su actividad comercial durante los próximos días.