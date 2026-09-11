Walter Silva y sus 33 años de música llanera llegan este 12 de septiembre al Teatro Santander

La música llanera llegará al Teatro Santander de Bucaramanga con la presentación del cantautor Walter Silva, quien se reencontrará con sus seguidores de la región comunera este viernes 12 de septiembre, a partir de las 7:00 de la noche.

El artista invitó a la comunidad santandereana, a los seguidores de los sonidos de los Llanos Orientales y a la colonia llanera residente en Bucaramanga y municipios vecinos a acompañarlo en una noche que recorrerá más de tres décadas de trayectoria musical.

“Voy a tener la oportunidad de ofrecer un concierto para los seguidores de la música llanera, para la comunidad que tiene afinidad con los Llanos Orientales y para la colonia llanera residente en Santander, un recorrido por toda mi trayectoria que será inolvidable”, señaló Walter Silva.

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El espectáculo será un recorrido por 33 años de carrera artística, desde la primera canción que grabó hasta sus producciones más recientes. El reconocido cantautor explicó que también prepara la participación de invitados especiales y una muestra de baile de joropo, tanto desde su expresión tradicional como desde una puesta en escena profesional.

“Queremos tener un par de invitados especiales, queremos tener también una postura del baile del joropo en su ejercicio tradicional y en su postura profesional o espectáculo”, contó a Caracol Radio.

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La intención, según el artista, es que el público tenga una experiencia completa alrededor de la cultura llanera y pueda disfrutar no solo de sus canciones, sino también de la danza que acompaña esta tradición musical.

Durante la entrevista, Silva además interpretó parte de una de sus canciones y aprovechó para extender nuevamente la invitación a los santandereanos.

“Los invito para que nos encontremos el 12 de septiembre a las 7 de la noche en el Teatro Santander de Bucaramanga para que disfrutemos de un concierto de música llanera, que les garantizo y les prometo que voy a hacer todo que sea memorable, para recordarlo”, afirmó.