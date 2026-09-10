Por primera vez en Colombia judicializan en Santander a un hombre por acceso carnal a un animal

El primer hombre judicializado en Colombia por acceso carnal a un animal está en Santander. Tiene 32 años, fue capturado en San Vicente de Chucurí y un juez ordenó enviarlo a la cárcel.

El procesado es Edwin Lionicio Vélez Cardozo. La investigación señala que el pasado 30 de agosto el hombre habría tomado a una perra de raza pinscher, llamada “Luna”, y la llevó a su casa, donde presuntamente la agredió sexualmente.

Después del ataque, “Luna” presentó sangrado e inflamación en varios órganos. También dejó de comer con normalidad, redujo su actividad y empezó a aislarse o huir cuando alguna persona se acercaba.

Las pruebas recogidas en el caso indican además que las lesiones le dejaron problemas crónicos de salud.

Vélez Cardozo fue capturado por orden judicial en el barrio Villa Luz de San Vicente de Chucurí y llevado ante una juez de control de garantías. La Fiscalía le imputó los delitos de acceso carnal a animal y lesiones que afecten gravemente la salud o la integridad física del animal.

El hombre no aceptó los cargos. Pero la juez ordenó que siga privado de la libertad en un centro carcelario mientras avanza el proceso. El caso se convirtió en la primera judicialización en Colombia por el delito de acceso carnal a un animal.