Capturan a alias ‘Mariguano’, presunto integrante de las Autodefensas conquistadoras de la Sierra. Foto: Ejército Nacional.

Bucaramanga

La Quinta Brigada del Ejército Nacional confirmó la captura de alias ‘Mariguano’, presunto integrante de la Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada, en zona rural del municipio de El Playón en Santander.

Este delincuente, según las autoridades, era requerido por el delito de homicidio agravado y de acuerdo a los datos de inteligencia habría cumplido con funciones de coordinación de actividades ilícitas en esta zona del departamento.

El Coronel José Darío Rodríguez Gómez, comandante de la Quinta Brigada del Ejército Nacional, indicó que “este sujeto era requerido homicidio y extorsión y era un articulador de este grupo delictivo”.

En el procedimiento de la captura también se incautó una pistola, cartuchos, dos escopetas con cartuchos, pasta base de coca. Estos elementos y el capturado fueron dejados a disposición de las autoridades competentes para los respectivos procedimientos judiciales.

Según las autoridades, con esta captura se logra afectar a esta estructura criminal que busca expandirse en el departamento y así evitar delitos como el homicidio, la extorsión y otras amenazas.