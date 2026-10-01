Taller de Diseño de Santander participa en el París Fashion Week

Una empresa de Santander, Celestino participará en uno de los escenarios de mayor influencia para la industria internacional de la moda, el París Fashion Week.

El taller de diseño llegará a París de la mano de Colombiamoda, “llevando piezas elaboradas por mujeres artesanas de la región y una visión del diseño colombiano en la que el origen, el trabajo hecho a mano y la autenticidad se convierten en atributos de un nuevo lujo”.

Inexmoda informó que la llegada a París de empresas como Celestino es una “oportunidad para ampliar la presencia de la moda colombiana en Europa y conectar con compradores, medios y actores estratégicos de esta industria”.

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El taller de diseño aprovechará el espacio en el París Fashion Week para lanzar “Vestigio”, su nueva colección, una propuesta que parte de las marcas que permanecen en el paisaje: los caminos que atraviesan la montaña, los surcos abiertos en la tierra, el recorrido del agua y la luz que transforma el territorio.

“Para nosotros llegar a París es poder llevar una parte de Colombia con nosotros. Pero no como esa Colombia que todos conocen, sino una Colombia que se descubre a través de los territorios, a través de los oficios, a través de otros materiales y, sobre todo, de esas personas que guardan esos saberes”, destacó Manolo Flórez, confundador y director creativo de Celestino.