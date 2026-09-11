Artesanías de Tasajera y Puebloviejo, Magdalena llegan a los almacenes de cadena del país/ AIR-E

Santa Marta

Canastos, individuales, cajas tejidas y móviles de corazones elaborados por mujeres artesanas de Tasajera y Puebloviejo llegan desde hoy a las tiendas D1, abriendo para estas comunidades del Magdalena una nueva oportunidad comercial y de generación de ingresos, gracias a la estrategia “Territorios de Equidad” de Air-e Intervenida.

Los productos hacen parte de Red Flag A Mano, iniciativa que reúne diseño, trabajo artesanal, sostenibilidad y comercio justo, y que logró conectar la producción de estas comunidades con un canal de comercialización de alcance nacional.

En Tasajera, mujeres artesanas convierten zuncho reciclado en canastos, individuales y cajas tejidas, incorporando diseño y aprovechamiento de materiales a un oficio que ahora encuentra nuevas posibilidades de comercialización.

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En Puebloviejo, las artesanas elaboran móviles de corazones, piezas que reflejan el trabajo manual y la identidad de una comunidad estrechamente ligada a la Ciénaga Grande de Santa Marta.

“En este proceso, Air-e Intervenida ha actuado como articulador territorial, conectando a las comunidades con organizaciones que han contribuido al fortalecimiento de sus capacidades. Mientras tanto, Fundación Gases del Caribe sumó su experiencia y acompañamiento; La Tienda de la Empatía contribuyó a generar conexiones con nuevas oportunidades comerciales; Red Flag A Mano incorporó diseño, desarrollo de producto y comercialización, mientras D1 se convierte ahora en el canal que permite que estas creaciones lleguen a consumidores de diferentes lugares del país”, señaló Víctor De Luque, director de Gestión Comunitaria y Desarrollo Territorial de Air-e Intervenida.