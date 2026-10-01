Pescadores de la Bahía de Santa Marta reciben cinco lanchas para fortalecer su actividad. Foto: Gobernación del Magdalena

Con una inversión cercana a los 350 millones de pesos, la Fundación Sociedad Portuaria de Santa Marta entregó este primero de octubre cinco embarcaciones a 157 pescadores de FUNDEPESAN, FUNPESCA SAN MART, ASOPESMAR & TOUR, APSINBAS y COOIPESCA.

Las lanchas, construidas en fibra de vidrio, tienen 22 pies de eslora, capacidad para 1.167 kilos y motores fuera de borda de 40 caballos de fuerza. También fueron dotadas con salvavidas, extintores, remos, anclas, radio VHF, brújula y botiquín, además de matrícula ante Dimar.

El presidente de la Sociedad Portuaria, Domingo Chinea, destacó que los pescadores necesitan herramientas para garantizar su sustento y anunció nuevos proyectos para Santa Marta antes de finalizar el año.

Capacitación y acompañamiento a los pescadores

La directora ejecutiva de la Fundación, Yolanda Mendoza, explicó que la entrega hace parte de un proyecto de desarrollo productivo de la pesca, con acompañamiento de la AUNAP, que incluyó capacitación en técnicas de pesca, conservación ambiental, pesca responsable y manejo de los equipos.

“Esta iniciativa hace parte de un proyecto de desarrollo productivo de la pesca que busca entregar herramientas para fortalecer sus capacidades y mejorar su actividad” inidicó la Directora.

Por su parte, Arturo Campo Sánchez, representante de una de las organizaciones beneficiarias, destacó la entrega. “Esto es para el desarrollo de cada pescador que recibe esta embarcación” dijo.

El acto contó con la presencia de autoridades departamentales y distritales, entre ellas la gobernadora del Magdalena, Margarita Guerra. La Gobernación acompaña y articula procesos con la AUNAP orientados al fortalecimiento y desarrollo de los pescadores del departamento.