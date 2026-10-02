Más de 180 habitantes de Palermo han culminado su bachillerato gracias al programa de Grupo Coremar

Ya son 182 los habitantes de Palermo que han culminado sus estudios de bachillerato a través del programa de Validación de Bachillerato liderado por Grupo Coremar, con el acompañamiento de sus unidades de negocio Palermo Sociedad Portuaria y Palermo Tanks.

La iniciativa, que se desarrolla desde 2019, busca contribuir al cierre de brechas educativas y ampliar las oportunidades de desarrollo para la comunidad.

De este grupo, 68 personas reciben hoy su diploma de bachiller, en una ceremonia que reúne a los graduados, sus familias y representantes de Grupo Coremar, y que marca un nuevo hito de un programa que durante siete años ha acompañado a habitantes de Palermo que, por diferentes circunstancias, no habían podido completar su educación media.

Esta iniciativa hace parte del Plan de Transformación Social que la Compañía viene adelantando en el corregimiento de Palermo y responde a una apuesta de largo plazo: generar condiciones para que más personas puedan completar su educación y, a partir de allí, continuar sus procesos de formación técnica, tecnológica o profesional y ampliar sus posibilidades de acceso a oportunidades laborales.

En esta ruta de formación el Nodo SENA de Palermo, cumple un papel fundamental. En su cuarto año de operación, el Nodo ofrece programas de formación técnica y tecnológica, emprendimiento y servicios de empleabilidad, con capacidad para beneficiar alrededor de 1.300 personas cada año.

De esta manera, las dos iniciativas se complementan: mientras el programa de Validación de Bachillerato contribuye a que los habitantes de Palermo culminen su educación media, el Nodo SENA abre nuevas posibilidades para fortalecer sus capacidades y avanzar hacia nuevas oportunidades de formación y empleabilidad.

El programa de Validación se desarrolla bajo una metodología flexible, que permite a los participantes combinar sus estudios con sus responsabilidades laborales y familiares. Este último ciclo contó con la cofinanciación de DEG Impulse, con recursos públicos del Ministerio Federal de Cooperación Económica y Desarrollo de Alemania (BMZ).

Esta alianza demuestra el valor de sumar capacidades y recursos de cooperación internacional a iniciativas que buscan generar oportunidades de desarrollo en los territorios. Grupo Coremar agradece a DEG Impulse por su confianza y por hacer parte de este proceso, que permitió ampliar el alcance de esta iniciativa y acompañar a más habitantes de Palermo en la culminación de sus estudios.

Historias que continúan después del diploma El impacto del programa trasciende la obtención del título. Para algunos beneficiarios, culminar el bachillerato se convirtió en el primer paso hacia nuevas etapas de formación y oportunidades laborales.

Es el caso de Pedro Elles, integrante de la primera promoción. Después de culminar su bachillerato, continuó su formación técnica y posteriormente logró vincularse laboralmente a Grupo Coremar, convirtiendo este logro académico en un nuevo punto de partida para su desarrollo profesional.

Como Pedro, otros egresados han continuado sus procesos de formación y posteriormente han encontrado oportunidades laborales en empresas del Clúster Palermo, como Palermo Sociedad Portuaria y Palermo Tanks, así como en organizaciones de Barranquilla, Soledad y otros municipios del área metropolitana.

Estos casos reflejan el propósito de una iniciativa que busca que culminar el bachillerato no sea el punto final, sino el comienzo de nuevas oportunidades de formación y desarrollo.