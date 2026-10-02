Doble homicidio en el sur del Magdalena: asesinan a esposos en zona rural de San Sebastián

Magdalena

Un doble homicidio genera consternación en el sur del Magdalena. Una pareja de esposos fue asesinada en zona rural de San Sebastián de Buenavista, cuando se movilizaba por la vía que conduce al corregimiento El Seis, a la altura de la vereda El Lirio.

Las víctimas fueron identificadas como Wilson Palmera Flores y Elizabeth Beleño. De acuerdo con la información conocida, la pareja se desplazaba en un vehículo de color rojo cuando habría sido interceptada por hombres que posteriormente accionaron armas de fuego contra ellos.

Wilson Palmera Flores murió en el lugar de los hechos como consecuencia de las heridas. Elizabeth Beleño, quien resultó gravemente herida, fue auxiliada y trasladada hacia un centro asistencial de San Sebastián de Buenavista, pero falleció durante el trayecto.

Según la información preliminar conocida en la zona, la pareja se dedicaba a la comercialización de queso en la regióny, al parecer, se dirigía hacia la cabecera municipal cuando ocurrió el ataque. La pareja deja dos hijos.

Gobernadora rechazó el doble homicidio

Tras conocerse el crimen, la gobernadora del Magdalena, Margarita Guerra, rechazó públicamente el asesinato de la pareja y anunció la realización de un Consejo Extraordinario de Seguridad junto con la Alcaldía de San Sebastián de Buenavista.

La mandataria señaló que las autoridades deberán avanzar en el esclarecimiento de lo ocurrido y en las acciones de seguridad para el municipio. El Consejo Extraordinario de Seguridad buscará analizar el caso y la situación de orden público en esta zona del departamento.

Las primeras versiones señalan que los agresores huyeron después de disparar contra la pareja. Hasta el momento no se ha informado públicamente sobre capturas ni se ha establecido el móvil del doble homicidio.

Unidades del Cuarto Distrito de Policía, con sede en El Banco, adelantan las diligencias para recopilar información, establecer las circunstancias del ataque e identificar a los responsables, mientras el caso mantiene en alerta a las autoridades y genera preocupación entre los habitantes del sur del Magdalena