Concejo de Santa Marta inició tercer período de sesiones con debates sobre seguridad, agua y obras. Foto: Mesa Directiva Concejo de Santa Marta

El Concejo de Santa Marta inició este primero de octubre el tercer y último período de sesiones ordinarias de 2026, con una agenda que incluye debates de control político sobre seguridad, servicios públicos, ejecución presupuestal y proyectos de infraestructura.

Entre las primeras proposiciones aprobadas está la citación a ESSMAR y a la Unidad de Gestión del Riesgo para explicar las medidas previstas frente al Fenómeno de El Niño, así como los detalles de una eventual estrategia para traer agua desde Cartagena. El concejal Enrique González pidió además un informe sobre la situación financiera de ESSMAR, incluyendo activos, pasivos y obligaciones.

La seguridad también quedó en la agenda. El concejal Anselmo Gual de la Hoz propuso citar al comandante de la Policía para conocer las decisiones adoptadas después del reciente paro armado, los compromisos asumidos por las autoridades y las nuevas medidas de vigilancia, inteligencia y control territorial.

“Queremos saber qué decisiones fueron ejecutadas y qué procesos se implementaron después de los PMU”, señaló Gual de la Hoz durante la sesión.

Por su parte, el concejal José Alfredo Ordoñez planteó citar a la Secretaría de Hacienda y a la Dirección de Contratación para revisar la ejecución presupuestal de 2026 y los procesos contractuales adelantados durante la vigencia.

Debate por el proyecto Camino al Río

Uno de los puntos que generó discusión fue la proposición relacionada con el proyecto Camino al Río, que contempla una nueva vía de acceso a la Universidad del Magdalena.

El concejal Howard Escarraga planteó solicitar a la EDUS los estudios y diseños técnicos del proyecto, incluidos los componentes de movilidad, tráfico, hidráulica, geotecnia y aspectos ambientales, además de información sobre la conexión de la vía con otros corredores de la ciudad.

Durante la discusión, la concejal Ginna Sarmiento pidió que el debate se concentre en preguntas técnicas y respuestas verificables, incluyendo la movilidad de peatones, ciclistas y transporte público, las áreas de la Universidad que podrían verse afectadas y la ruta jurídica y financiera para la eventual gestión de esos predios.

También quedó establecida la elección de la mesa directiva del Concejo para el período constitucional del primero de enero al 31 de diciembre de 2027, programada para el próximo 5 de octubre.

Así, el Concejo de Santa Marta arrancó su último período ordinario del año con una agenda que combina control político, seguridad, servicios públicos, ejecución presupuestal y el seguimiento a proyectos de infraestructura de impacto para la ciudad.