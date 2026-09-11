Santa Marta busca recuperar el estadio Eduardo Santos con apoyo del Gobierno Nacional

La recuperación del histórico estadio Eduardo Santos fue uno de los principales temas abordados durante la reunión del alcalde de Santa Marta, Carlos Pinedo Cuello, con la ministra del Deporte, Juliana Gutiérrez.

El alcalde destacó la recuperación del Eduardo Santos y aseguró que la ministra se comprometió a articular con el Ministerio de Cultura para avanzar en este proyecto.

Caracol Radio conversó con Hideraldo Espinosa, director del INRED, quien explicó que esta es una etapa inicial de articulación con el Gobierno Nacional y que existe expectativa de avanzar en el corto plazo.

Sobre el futuro del escenario, Espinosa señaló que se busca recuperar su infraestructura y darle nuevos usos, respetando su condición patrimonial.

“Se puede convertir en un escenario multipropósito que albergue también un museo, que albergue también la posibilidad de tener ahí emprendedores que quieren invertirle también al tema del comercio. Hay muchos factores” indicó.

El director del INRED también habló de la posibilidad de que el estadio vuelva a recibir al fútbol profesional y al Unión Magdalena.

“Lo que queremos nosotros es que al final del camino ya hay una luz que no estaba y que nos da la posibilidad de soñar nuevamente con un estadio más competitivo, un estadio que merece la ciudad” señaló el funcionario.

Durante la reunión también se abordaron proyectos relacionados con turismo deportivo y deportes náuticos, además de iniciativas de inclusión y nuevas competencias deportivas.

“Tenemos una agenda de cinco propuestas a desarrollar en lo que falta del gobierno, entre ellas turismo deportivo, deporte paralímpico, juegos afrodescendientes y juegos ancestrales de la Sierra Nevada” expresó el director de INRED .

Espinosa explicó que la ministra asumió el compromiso de ayudar a articular estas iniciativas con otras entidades del Gobierno Nacional.

“La doctora Juliana se comprometió a hacer esa articulación con el Gobierno para que nosotros como ciudad tuviéramos esa posibilidad” añadió.

En materia de infraestructura deportiva, el director del INRED confirmó avances en cinco escenarios, como Galicia, Bastidas, El Pando, El Parque y La Paz. Según Espinosa, algunos presentan avances importantes y la expectativa es entregar dos escenarios antes de finalizar el año.