Santa Marta refuerza controles de seguridad en su zona portuaria para prevenir actividades ilícitas

La zona portuaria de Santa Marta avanza en el fortalecimiento de sus medidas de protección y prevención frente a posibles actividades ilícitas que puedan afectar las operaciones marítimas y portuarias.

Las acciones son lideradas por la Dirección General Marítima (DIMAR), a través de la Capitanía de Puerto de Santa Marta, con el acompañamiento de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC).

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Durante las jornadas, los Oficiales de Protección de las Instalaciones Portuarias (OPIP) analizaron diferentes escenarios de riesgo y revisaron protocolos relacionados con la protección de la infraestructura crítica y la prevención de actividades ilícitas.

El capitán de Puerto de Santa Marta, Julio Monroy, explicó que el trabajo busca anticiparse a posibles amenazas y fortalecer la coordinación con las terminales. “Analizamos escenarios de riesgo, reforzamos protocolos y definimos estrategias para prevenir actividades ilícitas y proteger la infraestructura crítica de nuestras terminales”, señaló.

El trabajo se desarrolla en el marco del Programa de Integridad Portuaria de la UNODC y de la implementación del Decreto 1086 de 2025, con el objetivo de fortalecer los sistemas de gestión de protección marítima.

Monroy agregó que existe comunicación permanente con las terminales marítimas para compartir información y facilitar una respuesta oportuna ante situaciones que puedan comprometer la seguridad del puerto.

La estrategia también contempla el fortalecimiento de los reportes, la vigilancia preventiva y la capacidad de reacción de los diferentes actores que hacen parte de la comunidad marítima.

Santa Marta cuenta con una zona portuaria de importancia para el comercio exterior y el turismo marítimo, por lo que las autoridades buscan mantener controles y mecanismos de gestión de riesgos frente a eventuales amenazas que puedan afectar el tránsito de personas, embarcaciones y mercancías.