Alcalde de Santa Marta anuncia que pronto comenzará la construcción de seis muelles turísticos

El alcalde de Santa Marta, Carlos Pinedo Cuello, anunció este viernes que próximamente comenzará la construcción de los seis muelles turísticos proyectados en diferentes puntos de la ciudad.

El anuncio se conoce luego de una reunión entre el mandatario y el ministro de Comercio, Industria y Turismo, Mauricio Gómez Amín, quien confirmó el encuentro y señaló que se revisaron proyectos para impulsar el turismo, la inversión y el desarrollo de Santa Marta.

“Santa Marta tiene un enorme potencial turístico y productivo”, señaló el ministro, quien agregó que el Gobierno busca trabajar con las regiones y avanzar en sus principales proyectos.

Pinedo, por su parte, aseguró en sus redes sociales que la construcción de los muelles se hará con el acompañamiento del Gobierno Nacional, el Ministerio de Comercio y Fontur.

“Muy pronto iniciaremos la construcción de los muelles turísticos de Santa Marta”, señaló el alcalde.

¿Dónde estarán los seis muelles?

El proyecto contempla la construcción de infraestructura para embarcaciones menores en Aeropuerto, Pozos Colorados, El Rodadero, Playa Blanca, Taganga y Playa Grande.

La iniciativa busca mejorar las condiciones de embarque y desembarque de pasajeros y fortalecer la conexión marítima con varios de los principales sectores turísticos de Santa Marta.

El proyecto ha tenido retrasos en su ejecución, el proceso de contratación fue declarado desierto porque ninguno de los tres proponentes cumplió con los requisitos exigidos, por lo que el anuncio del alcalde marca una nueva etapa para reactivar las obras.

En 2025, Fontur y el Distrito anunciaron una inversión de $21.624 millones para el proyecto, con $17.698 millones de Fontur y $3.925 millones del Distrito.

Por ahora, el alcalde no precisó en su publicación la fecha exacta en la que comenzarían las obras ni quién será el encargado de ejecutarlas.