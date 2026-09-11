Urgencias de puesto de salud en Manizales reabre servicios por fallo del Consejo de Estado

Manizales

Luego de que el área de urgencias fuese cerrado en 2024 por la insostenibilidad financiera, actores sociales interpusieron una acción popular, ya que se vulneraba la atención de los pacientes, ante esto, las autoridades sanitarias visitaron la sede de Assbasalud del barrio La Enea, para revisar la adecuación, dotación y verificación para su habilitación.

“Tuvimos la habilitación de la Dirección Territorial de Salud de Caldas en una carrera maratónica en el proceso de reapertura de urgencias lo que permite el funcionamiento de nuevo. Es un esfuerzo grande a raíz de un fallo del Consejo de Estado por una acción popular que había sido interpuesta por algunas personas, como digo, la autoridad se respeta y, desde ese mismo instante en que se recibió la orden, comenzamos con el proceso y los trámites pertinentes para cumplir la orden del Consejo de Estado”, indica Ricardo Castaño, gerente de Assbasalud E.S.E.

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El Ministerio de Salud aporta $ 1.500 millones de pesos que se utilizarán para pagar la nómina correspondiente de septiembre, octubre, noviembre y diciembre, igualmente, para la adquisición de medicamentos, insumos de laboratorio y material médico-quirúrgico. La territorial de salud de Caldas invirtió $ 285 millones en equipos biomédicos para la dotación del servicio de urgencias. Mientras que Assbasalud, con el apoyo de la alcaldía, destinó $ 185 millones para las adecuaciones físicas requeridas para su funcionamiento.

Con una inversión conjunta superior a los $ 1.970 millones, Assbasalud deja listo su servicio de urgencias para atender nuevamente a la comunidad de la comuna Tesorito, al oriente de dicha capital.