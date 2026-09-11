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25 años del 11-S: así relató Julio Sánchez Cristo el atentado de aviones contra las Torres Gemelas

Luego de 25 años del atentado a las Torres Gemelas que conmovió al mundo, Julio Sánchez Cristo recordó cómo vivió el cubrimiento de este suceso; el director relató para los oyentes las primeras noticias de una tragedia que, con el paso de las horas, cambiaría para siempre la historia del mundo.

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25 años del 11-S: los primeros minutos

En su relato radial, Julio Sánchez Cristo reconstruyó lo sucedido mientras llegaban nuevas imágenes y datos desde Estados Unidos.

“Están hablando de la posibilidad de que un avión 737 se haya estrellado contra las Twin Towers”, señaló.

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Julio Sánchez Cristo también ubicaba a los oyentes en el escenario de la tragedia, pues la Torres Gemelas estaban en el corazón financiero de Nueva York, muy cerca de Wall Street, en una zona llena de oficinas y trabajadores.

Reviva la noticia del 11-S narrada por Julio Sánchez Cristo: