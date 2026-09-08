Un grupo armado violentó la justicia indígena en el Cauca y liberó a tres detenidos

Las aurtoridades indígenas de Toribío, Cauca, emitieron boletas de recaptura de los comuneros que se fugaron. Imagen de referencia. Foto: GettyImages. / Caspar Benson

Toribío - Cauca

En la madrugada, un grupo armado irrumpió en la cárcel de un resguardo ancestral del municipio de Toribío, Cauca. Los delincuentes liberaron a tres personas que estaban bajo custodia de la Jurisdicción Especial Indígena.

Se trató de siete hombres encapuchados y armados que ingresaron de forma violenta al centro de armonización Las Veraneras, en el resguardo indígena de Toribío. Los liberados permanecían bajo custodia por diferentes desarmonías y estarían involucrados con estructuras delincuenciales .

En la acción violenta utilizaron herramientas industriales para destruir los accesos y las celdas, incineraron un vehículo inmovilizado y sometieron a los guardias comunitarios que estaban de turno.

Mauricio Capaz, coordinador del área de Derechos Humanos del CRIC, explicó que no es la primera vez que las estructuras armadas ilegales violentan e impiden el ejercicio de la justicia indígena.

“No es el primer ataque a las sedes de esta autoridad por parte de hombres armados con el objetivo de extraer a las personas”, dijo.

También afirmó que el hecho a demás de perjudicar la justicia indígena “afecta los ejercicios de protección y cuidado que están adelantando las comunidades en el territorio de Toribío”.

Organizaciones como ONU Derechos Humanos rechazo este tipo de agresiones que calificó como “vulneración a la Jurisdicción Especial Indígena, su autonomía, gobierno propio y sistema de justicia”.

La entidad exigió a las autoridades competentes tomar medidas para garantizar el derecho de los pueblos indígenas “en particular del pueblo Nasa en el Cauca, a sus autonomía y sistema de justicia, además de prevenir este tipo de acciones”.

Por su parte, el Tejido de Defensa de la Vida y los Derechos Humanos de la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca, Acín, señaló que actos como este “ponen en riesgo la vida, la dignidad y los intentos por restablecer la armonía y el equilibrio en los territorio”.

Entre tanto, las autoridades de Toribío emitieron boletas de captura sobre los comuneros Daniel Stiven Yonda López, Jesús Esneider Noscué Pequi y Darico Tenorio Méndez, quienes se dieron a la fuga del lugar; y activaron los mecanismos de búsqueda para identificar y dar con el paradero de los responsables de esta acción.

Los pueblos originarios esperan que el Gobierno Nacional revise las medidas de protección frente a los contextos de alta violencia que afectan a las comunidades indígenas en los territorios y solicitaron el acompañamiento de organizaciones internacionales y locales.