Detalles del viaje de MinVivienda a Santa Marta: duró 3 días y se conectó a reunión de una hora

Este jueves, 27 de agosto, se conocieron detalles del polémico viaje del ministro de Vivienda, Jaime Andrés Beltrán, a Santa Marta, a pocos días de la emergencia por el terremoto.

Según informó al Congreso, de cara a un debate de control político que se prepara en la Comisión Séptima del Senado, el viaje tuvo una duración de 3 días y el presidente Abelardo de la Espriella “sí fue informado”

“El ministro permaneció en la ciudad de Santa Marta desde su llegada el sábado, 15 de agosto de 2026, a las 11 a. m. y hasta su salida el lunes 17 de agosto de 2026 a las 4:00 p. m.”, dice el documento remitido al Senado,

Durante su estadía en Santa Marta, justificó en su agenda de trabajo una reunión virtual de una hora con sus viceministros para abordar la emergencia por el terremoto.

“Se realizó una actividad el lunes 17 de agosto, entre la 1:30 p.m. a 2.30 p.m. con los señores viceministros para evaluar resultados de actividades realizadas en la semana anterior y preparar la Mesa Técnica a realizarse en la tarde del día siguiente”, señala.

Ahora, según la información conocida, el ministro de Vivienda viajó a Santa Marta acompañado por su esquema de seguridad.

Y el desplazamiento y estadía del personal de seguridad en la ciudad tuvo un costo de $14’397.280.