Presidente de la JEP advierte sobre el presupuesto ‘dramático’ en 2027

Los exintegrantes del último Secretariado de las Farc reiteraron su compromiso, mientras piden garantías para el proceso de reincorporación. Foto: JEP

Ante la Comisión Primera de la Cámara de Representantes, el presidente de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), Alejandro Ramelli advirtió que la partida presupuestal estipulada para 2027 tuvo un recorte de $125 mil millones con respecto a lo solicitado para poder operar el próximo año sin inconvenientes.

En ese mismo sentido, Ramelli dijo que se necesita un monto amplio para 2027 que es necesario para poder mantener la entidad en funcionamiento, “El tema del presupuesto es dramático, le digo yo. ¿Por qué? Porque nosotros presentamos inicialmente un presupuesto $947.642 millones. Luego, cuando nos lo devolvieron, lo devolvieron en $821.000 millones. Es decir, tenemos un recorte de $125.000 millones”, manifestó.

Por otra parte explicó que este presupuesto no es estrictamente de la magistratura de la Jep, sino que es necesario para cumplir otras funciones que cumplen la Secretaría, la Magistratura y la Unidad de Investigación y Acusación (UIA), por lo que dijo que el incremento presupuestal no es de tipo burocrático.

“Ni estamos pidiendo prórrogas, ni estamos pidiendo que nos amplíen nada. Estoy diciendo que estamos cumpliendo y, por eso, es tan importante el presupuesto del próximo año, porque es el presupuesto del cierre de las investigaciones”, explicó.

Adicionalmente el presidente de la JEP dijo que cada año van aumentando las víctimas y comparecientes, por lo que las audiencias han aumentado y es necesario continuar con las investigaciones, algo que sería crítico.

“Si nos recortan ese presupuesto, los $125.000 millones, en la fase más crítica de cierre de investigaciones, vamos a tener serios problemas para el monitoreo de las sentencias, para poder cerrar las investigaciones, para que las víctimas por fin tengan unas sentencias”, puntualizó.