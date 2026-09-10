Policía del Magdalena recupera cuatro vehículos de carga y mercancía avaluada en más de mil millones/ DEMAG

Magdalena

La Policía Nacional, a través de la Seccional de Tránsito y Transporte Magdalena y la Unidad Básica de Investigación Criminal, logró la recuperación de cuatro vehículos de carga que habían sido hurtados en el municipio de Sabana Larga, Atlántico.

Según la información de las autoridades, el resultado operativo fue posible gracias al trabajo investigativo y al manejo de información suministrado por la comunidad, que permitió establecer la posible ubicación de los elementos hurtados y orientar las acciones policiales para su recuperación.

Los hechos se registraron en una granja Avícola, ubicada en Sabana Larga, Atlántico, donde habría llegado presuntamente un grupo de aproximadamente ocho sujetos intimidando con armas de fuego a los trabajadores que se encontraban en el lugar.

Los vehículos fueron encontrados en el municipio de Algarrobo, Magdalena además de dos televisores, un aire acondicionado, elementos y prendas de uso industrial.

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Los elementos recuperados están avaluados aproximadamente en $1.060 millones de pesos, representando una afectación directa a las estructuras dedicadas al hurto y comercialización ilegal de bienes.