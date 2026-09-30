79 viviendas resultaron afectadas tras fuerte aguacero en Santa Marta
La Ogricc reportó 15 viviendas con daños estructurales y 64 con pérdida de enseres. Continúan las labores de limpieza y recuperación en varios sectores.
La emergencia ocasionada por las fuertes lluvias del pasado sábado en Santa Marta dejó 79 viviendas afectadas, según el balance consolidado presentado por la Oficina para la Gestión del Riesgo y el Cambio Climático (Ogricc).
De acuerdo con el reporte, 15 viviendas presentan daños estructurales, mientras que otras 64 registran pérdida de enseres y afectaciones menores. Los sectores con mayores impactos se encuentran en zonas como Alpes y Timayuí.
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Continúan labores de recuperación
La Alcaldía informó que continúan los trabajos de limpieza y remoción de lodo y residuos en diferentes sectores de la ciudad.
En la playa de Los Cocos han sido retirados 256 metros cúbicos de residuos, escombros y material vegetal arrastrados por el río Manzanares.
La administración distrital también anunció una mesa técnica interinstitucional para definir acciones de regulación e intervención en zonas y establecimientos ubicados en inmediaciones del río.