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01 oct 2026 Actualizado 08:33

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Santa Marta

79 viviendas resultaron afectadas tras fuerte aguacero en Santa Marta

La Ogricc reportó 15 viviendas con daños estructurales y 64 con pérdida de enseres. Continúan las labores de limpieza y recuperación en varios sectores.

79 viviendas resultaron afectadas tras fuerte aguacero en Santa Marta. Foto: Alcaldía del Santa Marta

79 viviendas resultaron afectadas tras fuerte aguacero en Santa Marta. Foto: Alcaldía del Santa Marta

79 viviendas resultaron afectadas tras fuerte aguacero en Santa Marta. Foto: Alcaldía del Santa Marta

David Echavez

Santa Marta
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La emergencia ocasionada por las fuertes lluvias del pasado sábado en Santa Marta dejó 79 viviendas afectadas, según el balance consolidado presentado por la Oficina para la Gestión del Riesgo y el Cambio Climático (Ogricc).

De acuerdo con el reporte, 15 viviendas presentan daños estructurales, mientras que otras 64 registran pérdida de enseres y afectaciones menores. Los sectores con mayores impactos se encuentran en zonas como Alpes y Timayuí.

Le puede interesar: Lluvias dejan siete viviendas destruidas y 29 afectadas en Santa Marta

Continúan labores de recuperación

La Alcaldía informó que continúan los trabajos de limpieza y remoción de lodo y residuos en diferentes sectores de la ciudad.

En la playa de Los Cocos han sido retirados 256 metros cúbicos de residuos, escombros y material vegetal arrastrados por el río Manzanares.

La administración distrital también anunció una mesa técnica interinstitucional para definir acciones de regulación e intervención en zonas y establecimientos ubicados en inmediaciones del río.

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