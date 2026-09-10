Solicitan transformar manejo de las basuras y no limitarse a retirar los contenedores en Santa Marta

Santa Marta

Continúan los pronunciamientos en la ciudad sobre el manejo de las basuras, la acumulación de las mismas en puntos críticos, y los presuntos incumplimientos en las rutas de recolección. Ante esta situación han surgido una serie de alternativas que permitan resolver esta problemática.

La propuesta apunta a que la ciudad avance hacia un sistema que priorice el reciclaje en la fuente, el aprovechamiento de los residuos, el compostaje y la generación de energía, con el propósito de reducir la cantidad de basura que llega al relleno sanitario.

“Hay que dejar de recoger la basura y llevarla a enterrar en el relleno sanitario donde al concesionario le pagan por el peso de la basura por un modelo en donde se recicle en la fuente se transforme, se convierta en energía en compostaje y básicamente se lleve menos basura al relleno”, precisó Abraham Katime, líder cívico de la ciudad.

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La discusión también involucra a los recicladores. La propuesta sostiene que una transformación del sistema permitiría fortalecer esta actividad y generar hasta 2.000 empleos relacionados con el reciclaje, la clasificación y la transformación de residuos, además de mejorar las condiciones de numerosas familias que dependen de esta labor.