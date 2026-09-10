ESSMAR anuncia nuevo modelo de aseo para Santa Marta desde marzo de 2027

Santa Marta

La prestación del servicio de aseo en Santa Marta tendrá un nuevo esquema a partir del 12 de marzo de 2027, según explicó el gerente de ESSMAR, David Millán Orozco. El funcionario aclaró que este proceso no debe confundirse con el cambio operativo que actualmente se estudia para retirar los contenedores de residuos de diferentes sectores de la ciudad anunciado por la empresa ATESA.

“Hay que indicar que la ESSMAR y el distrito de San Marta, están trabajando en la estructuración de un nuevo modelo o de un nuevo esquema para la prestación del servicio público domiciliario de aseo que se pondrá en operación a partir del día 12 de marzo del 2027, pues el día 11 de marzo del 2027 habrá terminado el contrato de concesión para la operación que la ESSMAR tiene con ATESA”, dijo.

Seguidamente dijo: “una cosa es el modelo o el nuevo esquema que tendrá Santa Marta a partir de marzo y otra cosa es este cambio operativo que estamos haciendo para poner en marcha en las próximas semanas”.

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Asimismo, anunció que el esquema contempla la renovación de las capacidades técnicas y operativas para la prestación del servicio. “Lo que estamos buscando con el nuevo esquema de aseo es un servicio que no se considere solamente de recolección y transporte de los residuos, sino que incluya aspectos de la economía circular, es decir, para decirlo en términos coloquiales, la basura no es basura, sino que los residuos son potencialmente aprovechables”.