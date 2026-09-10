Magdalena supera los 7.400 registros de dengue en 2026: Santa Marta concentra el 37 %. Foto: Archivo

El Magdalena acumula 7.486 registros de dengue notificados en lo corrido de 2026, de acuerdo con el reporte del Sistema Nacional de Vigilancia en Salud Pública, Sivigila, con corte al 8 de septiembre.

El mayor número de notificaciones se concentra en Santa Marta, que registra 2.800 casos, equivalentes al 37,4 % del consolidado departamental. Es decir, cerca de cuatro de cada diez registros reportados en el Magdalena corresponden a la capital.

La segunda cifra más alta está en Ciénaga, con 611 registros, seguida por Santa Ana, con 377; Fundación, con 347; El Retén, con 330; Pivijay, con 306; Zapayán, con 293, y El Banco, con 290.

En conjunto, estos ocho municipios concentran 5.354 notificaciones, cerca del 71,5 % del total departamental.

Hombres concentran ligeramente más registros

El comportamiento por sexo muestra una diferencia moderada. De los 7.486 registros reportados, 3.882 corresponden a hombres, el 51,9 %, mientras que 3.604 son mujeres, equivalentes al 48,1 %.

Las cifras corresponden a notificaciones registradas en Sivigila y están sujetas a actualización conforme avanza la validación y consolidación de la información por parte de las autoridades de salud.

El comportamiento territorial mantiene al dengue como un evento bajo vigilancia epidemiológica en el departamento, especialmente en los municipios que concentran el mayor número de registros.