Operación Diamante deja 10 capturados y armas incautadas en el Magdalena

Diez personas fueron capturadas durante la Operación Diamante, adelantada por la Fuerza Pública en diferentes puntos del Magdalena contra estructuras señaladas de tener vínculos con Los Conquistadores de la Sierra Nevada, Los Pachencas y el Clan del Golfo.

Durante los procedimientos fueron incautadas siete armas de fuego, 135 cartuchos, dos artefactos explosivos, ocho celulares, dos motocicletas y un millón de pesos en efectivo. Los detenidos estarían relacionados con delitos como homicidio, extorsión, porte de armas y tráfico de estupefacientes.

Tres capturados señalados por las autoridades

Entre los detenidos aparecen alias ‘Yepi’ y ‘El Cabo’, señalados como integrantes de Los Conquistadores de la Sierra Nevada y vinculados, según las autoridades, con labores de logística, narcotráfico y extorsión.

También fue capturado alias ‘El Viejo’ o ‘Roberto’, señalado como presunta mano derecha de alias ‘Piter’, cabecilla de la estructura Sergio Carrascal Gómez. De acuerdo con el reporte, estaría relacionado con la coordinación de homicidios selectivos, sicariato e inteligencia criminal en municipios del departamento.

La gobernadora del Magdalena, Margarita Guerra, destacó el resultado y señaló que corresponde al trabajo conjunto de la Policía, el Ejército y los organismos de seguridad y justicia.