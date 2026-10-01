Cortes de energía vuelven a afectar al comercio de Santa Marta

Los nuevos cortes de energía registrados este miércoles en Santa Marta volvieron a afectar la actividad comercial, especialmente en sectores del Centro Histórico, donde algunos establecimientos de la carrera Quinta tuvieron que recurrir a plantas eléctricas para mantener sus operaciones.

Aura García, directora ejecutiva de Fenalco en Santa Marta, señaló en diálogo con Caracol Radio que el impacto económico de estas interrupciones puede ser significativo para los establecimientos que dependen del suministro eléctrico para funcionar.

“La disminución en ventas puede ser por encima de un 25%. Esto hablando generalizado. Porque si nos vamos, por ejemplo, a un restaurante que no tenga planta eléctrica, la disminución es prácticamente del 80%, porque no puede ofrecer sus servicios con normalidad”, explicó García.

Cortes coinciden con preparación para la semana de receso

Durante la jornada, Air-e reportó una avería en un cable de potencia que afectó la subestación Bonda y dejó sin servicio a los circuitos Bonda 1, 2 y 3, con 20.378 clientes afectados en Bonda, Guachaca, El Yucal y otros sectores.

Posteriormente, informó de otra falla en la subestación Manzanares, que afectó el circuito San Francisco y sectores del Centro de Santa Marta, incluido el corredor comercial de la carrera Quinta.

La situación se presenta a pocos días de la semana de receso, periodo que representa un importante movimiento para hoteles, restaurantes, agencias de viajes, transporte y demás establecimientos vinculados al turismo.

Sobre esta situación, García explicó en diálogo con Caracol Radio que Fenalco ha abordado el tema con la empresa prestadora del servicio.

“Hemos estado conversando en diferentes mesas con la empresa de servicios públicos Air-e, a quien siempre le hemos solicitado tener la completa conciencia de que el servicio lo están prestando en una ciudad turística, donde hay unos picos de turismo y un comportamiento del turismo que debe ser tenido en cuenta cada vez que se hagan este tipo de intervenciones” señaló la directora de Fenalco.

Air-e informó que el servicio había sido normalizado en el Centro y en la zona rural atendida desde Bonda. La empresa señaló que en el Centro realizó maniobras en redes subterráneas y de media tensión, mientras que en Bonda reparó el cable de potencia que, según Air-e, fue afectado por terceros en el sector de La Piragua.