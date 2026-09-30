Casa del Libro abre en Santa Marta con trámites tributarios y oferta cultural. Foto; Gobernación del Magdalena

La Gobernación del Magdalena puso en funcionamiento este miércoles en Santa Marta la Casa del Libro, un espacio que combina la atención de trámites tributarios con servicios culturales y de lectura.

El lugar permite realizar gestiones relacionadas con el pago de rentas y tributos, además de ofrecer computadores, acceso a contenidos literarios y espacios para exposiciones de artistas de la región.

Durante el evento de apertura, la gobernadora Margarita Guerra explicó que la Casa del Libro también busca convertirse en un punto de encuentro para los gestores culturales y artistas del departamento.

“Se van a poder tomar un café de la Sierra Nevada, de nuestra tierra, pero que van a poder disfrutar del arte de manera mensual. Van a ir cambiando los artistas. También nuestros gestores culturales van a poder hacer sus exposiciones acá”, señaló Guerra.

Libros y cultura también hacen parte del espacio

La Casa del Libro cuenta además con acceso a la plataforma digital Libro Total, mediante códigos QR que permiten consultar libros, poemas y literatura universal desde dispositivos móviles.

El secretario de Cultura del Magdalena, Eduardo Brito, destacó que la propuesta busca cambiar la experiencia de quienes llegan a realizar sus trámites y acercarlos también a contenidos culturales.

“Ahora es un componente educativo, un componente cultural, con un aire delicioso, con un café de la Sierra. Supremamente rápido, sin colas. Tenemos unas pantallas táctiles donde usted puede escoger qué quiere pagar y puede hacerlo en línea o directamente en el Banco Popular”, explicó Brito.

El espacio también tendrá muestras de pintura, fotografía, audiovisuales, gráficos y música, con exposiciones que podrán cambiar periódicamente.