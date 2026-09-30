Colombia vuelve a enviar residuos peligrosos al exterior tras ocho años

300 toneladas de residuos peligrosos salen de Colombia rumbo a Bélgica para su eliminación. /MinAmbiente

Colombia retomó después de ocho años las operaciones internacionales para eliminar residuos con PCB. Aún permanecen 860 toneladas pendientes de tratamiento en el país.

Desde Santa Marta partieron 300 toneladas de estos residuos peligrosos con destino a Bélgica, donde serán sometidas a procesos especializados para su eliminación segura.

Se trata de bifenilos policlorados (PCB), sustancias altamente contaminantes utilizadas durante décadas en equipos eléctricos como transformadores y condensadores, que por sus características requieren un manejo y tratamiento especializado.

Colombia busca eliminar los PCB antes de 2028

Según el Ministerio de Ambiente, Colombia ha eliminado 9.400 toneladas de residuos con PCB entre 2001 y 2024. Sin embargo, todavía permanecen 860 toneladas sin tratar, cuya eliminación total está proyectada para 2028.

El despacho desde Santa Marta marca además el regreso de las operaciones internacionales para este tipo de residuos, luego de ocho años sin realizarse.

La carga fue inspeccionada en Santa Marta por la Dian y la Policía, mientras que la Anla autorizó el movimiento transfronterizo. El proceso cuenta con acompañamiento técnico del Ministerio de Ambiente, el PNUD y el Fondo para el Medio Ambiente Mundial.

La operación hace parte de los compromisos de Colombia para eliminar los PCB y avanzar en el cumplimiento del Convenio de Estocolmo sobre Contaminantes Orgánicos Persistentes.