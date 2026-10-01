Proponen en el Senado comisión para recuperar turismo y economía de Santa Marta. Foto: Alcaldía de Santa Marta / X Patricia Caicedo

La creación de una Comisión Accidental de seguimiento a la recuperación integral, económica y turística de Santa Marta fue propuesta en el Senado tras la crisis de orden público por el paro armado, que afectó el comercio, el turismo y la movilidad en la ciudad.

La iniciativa busca analizar las afectaciones, revisar la respuesta institucional y hacer seguimiento a las medidas que adopte el Gobierno Nacional. Caicedo aseguró que la propuesta surgió luego de dialogar con transportadores, taxistas, pequeños hoteleros, vendedores y comerciantes del Mercado Público.

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Buscan recuperar confianza en Santa Marta

La senadora advirtió que las consecuencias de la crisis continuarán después de levantadas las restricciones, especialmente por las cancelaciones de reservas y el deterioro de la percepción de Santa Marta como destino turístico.

“Necesitamos reactivar económicamente la ciudad y que no quede con un señalamiento para que la gente no vuelva. Santa Marta es una ciudad cuya columna vertebral es el turismo y nos ha costado mucho trabajo construir esa imagen como uno de los destinos más visitados del país” señaló.

La Cámara de Comercio de Santa Marta estimó pérdidas de $39.590 millones diarios durante la crisis y señaló que la actividad económica de la ciudad resultó afectada en distintos sectores.

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La propuesta también contempla articular a autoridades, gremios y empresarios alrededor de una estrategia de recuperación bajo el mensaje “Santa Marta te abraza”.

Críticas a la estrategia de seguridad

Frente a los operativos contra las estructuras armadas en la Sierra Nevada, Caicedo señaló que las autoridades deben actuar contra estos grupos, pero cuestionó que no se hubieran previsto las posibles consecuencias de esas acciones para Santa Marta y el turismo.

“Lo que decimos es háganlo, pero háganlo con responsabilidad, usando la inteligencia necesaria. El Gobierno tiene que tener en cuenta siempre a la población civil y las economías de la población civil” señaló.

La senadora también mencionó el caso de un joven de 18 años cuya familia cuestiona las circunstancias de su muerte durante un operativo y señaló que se pidió a Medicina Legal información de la autopsia para esclarecer lo ocurrido.

“Es posible que haya un falso positivo de uno de los muchachos. Su familia reclama que era un trabajador y nosotros estamos solicitando a Medicina Legal que nos entregue las autopsias para saber qué fue lo que pasó realmente” añadió la senadora.

Finalmente Caicedo aseguro que la comisión plantea hacer seguimiento a las medidas de seguridad y promover acciones para recuperar la confianza de los visitantes y reactivar la economía turística de Santa Marta.