Ministro de Vivienda promete ponerle agua a Santa Marta durante debate de moción de censura. Foto: Gobernación

Una declaración del ministro de Vivienda, Jaime Andrés Beltrán, durante el debate de moción de censura realizado este miércoles en el Senado puso nuevamente sobre la mesa el acceso al agua potable, uno de los principales problemas de Santa Marta.

En medio de su intervención, y al responder a los cuestionamientos por su permanencia en la ciudad durante la emergencia generada por el terremoto del pasado 10 de agosto, el funcionario aseguró que Santa Marta tendrá su acompañamiento para buscar una solución al desabastecimiento.

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“Déjenme decirle a los samarios que van a tener el ministro que, con la ayuda de Dios, le va a poner el agua que nadie le ha puesto a Santa Marta”, afirmó Beltrán.

El ministro añadió que, si lo que buscaban era “manchar” su nombre por su permanencia en la ciudad, los samarios terminarían conociendo su gestión.

El ministro agregó que, si el propósito de sus contradictores era cuestionarlo por su presencia en la capital del Magdalena, la ciudad terminará conociendo su gestión. “Esa ciudad va a conocer que tiene ministro”, señaló.

Proyecto de desalinizadoras busca destrabarse

La declaración ocurre mientras el Distrito intenta reactivar el proyecto de plantas desalinizadoras, una de las alternativas para ampliar la oferta de agua potable.

El gerente de Infraestructura de Santa Marta, Luis Felipe Gutiérrez, confirmó recientemente a Caracol Radio que, después de una reunión del alcalde Carlos Pinedo con el ministro Beltrán, el proyecto habría superado el escenario que mantenía frenado su avance y se prepararía una nueva etapa contractual.

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La iniciativa contempla producir agua potable mediante desalinización, además de infraestructura de almacenamiento y distribución. El proyecto, estimado inicialmente en unos $786.000 millones, fue objeto de cuestionamientos por parte del actual Gobierno y de una solicitud de suspensión preventiva de la Procuraduría.

ESSMAR aclaró que no tenía una licitación ni una adjudicación en curso y explicó que el procedimiento correspondía a una solicitud de ofertas no vinculantes realizada durante la intervención de la Superintendencia de Servicios Públicos.

El Curval, otra apuesta para garantizar agua

En paralelo está el proyecto de la Planta de Tratamiento de Agua Potable de El Curval, con una capacidad proyectada de 800 litros por segundo, además de una línea de conducción y obras para reemplazar redes.

La Alcaldía ha señalado que la combinación de El Curval y la desalinizadora hace parte de la estrategia para aumentar la oferta de agua potable y atender el déficit de abastecimiento de Santa Marta.

Santa Marta sigue a la espera de una solución

Mientras estos proyectos avanzan, la ciudad continúa enfrentando problemas de abastecimiento. ESSMAR ha implementado medidas de contingencia ante la reducción de los caudales y las condiciones climáticas.

A esto se suma que, desde agosto, la empresa volvió a la administración del Distrito luego de que la Superintendencia de Servicios Públicos ordenara terminar la toma de posesión que estaba vigente desde 2021.

El pronunciamiento del ministro deja ahora la expectativa sobre el avance de las acciones anunciadas y, especialmente, sobre los tiempos en que estas puedan convertirse en soluciones concretas frente al déficit de agua que enfrenta Santa Marta.