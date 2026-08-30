Desalinizadoras de Santa Marta se destraban tras reunión con MinVivienda y avanzarían a contratación

Luis Felipe Gutiérrez, gerente de Infraestructura de Santa Marta, habló con Caracol Radio sobre el avance del proyecto. Foto: Cortesía

El proyecto de las plantas desalinizadoras de Santa Marta tendría una nueva ruta para avanzar, luego de la reunión que sostuvo el alcalde Carlos Pinedo con el ministro de Vivienda para revisar los principales proyectos de agua potable y saneamiento básico de la ciudad.

Así lo aseguró a Caracol Radio el gerente de Infraestructura, Luis Felipe Gutiérrez, quien confirmó que, tras este encuentro, el proyecto se destrabó y avanzaría hacia una nueva etapa.

“Se destrabó. Ya se destrabó y ya iniciamos, que es la noticia que estamos dando, el señor alcalde por su gestión logró con el presidente de la República destrabar eso y vamos a empezar muy rápido el proceso de adjudicación”, afirmó Gutiérrez.

¿Qué había pasado con el proyecto?

El anuncio se conoce después de que la Procuraduría solicitara el 28 de julio la suspensión preventiva del procedimiento contractual relacionado con las desalinizadoras, mientras se revisaban aspectos técnicos, jurídicos, financieros y contractuales de la iniciativa.

Le puede interesar: Procuraduría pide suspender proceso contractual de las plantas desalinizadoras de Santa Marta.

Posteriormente, ESSMAR aclaró que no existía una licitación o adjudicación en curso, sino una solicitud de ofertas no vinculantes adelantada durante la intervención de la Superintendencia de Servicios Públicos, procedimiento que culminó el 7 de agosto.

“Precisamente el Gobierno Nacional como que tenía una mala información y el señor alcalde se sentó con el ministro de Vivienda y ya logramos reactivar el proceso, o sea que el proceso va a continuar en su contratación” indicó el gerente Luis Felipe Gutiérrez.

Recursos para la primera fase

El secretario de Infraestructura también anticipó que el Distrito espera una transferencia de recursos para la primera fase de las desalinizadoras, aunque señaló que será el alcalde Carlos Pinedo quien entregue los detalles.

“Ya tenemos buenas noticias, las va a dar el señor alcalde en el sentido de transferencia de recursos en su primera fase del proceso de las desalinizadoras”, indicó.

La reunión con MinVivienda también incluyó otros proyectos del plan maestro de acueducto y alcantarillado, como los colectores de Bellavista, Pescadito, Vía Alterna y Tamacá, además de la planta de tratamiento de El Curval, con una capacidad proyectada de 800 litros por segundo.

Le puede interesar: Inversión histórica para el agua en Santa Marta: así funciona el Plan Maestro de Carlos Pinedo

Gutiérrez señaló que esperan que a finales de septiembre esté adjudicada la interventoría de El Curval.

Por ahora, el anuncio del destrabe corresponde a lo expresado por el gerente de Infraestructura a Caracol Radio. Se espera que el alcalde entregue oficialmente los detalles sobre los recursos y la nueva ruta que tendrá el proyecto de las desalinizadoras.