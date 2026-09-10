Cámara de Comercio entregó ayudas a negocios afectados por el frente frío en el Magdalena

Santa Marta

La Cámara de Comercio de Santa Marta para el Magdalena realizó la entrega de activos productivos a 20 unidades de negocio beneficiarias del Subprograma Empréndelo Reactiva Santa Marta, una estrategia operada por Fundemicromag y creada para apoyar la recuperación de microempresas afectadas por el frente frío registrado en Santa Marta durante el pasado mes de febrero.

El programa hace parte de las primeras acciones impulsadas en el marco de la Mesa de Reactivación del Corredor Tayrona, con el propósito de contribuir a la reactivación económica de unidades productivas ubicadas en zonas priorizadas y con afectaciones comprobadas derivadas de esta emergencia.

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Como parte del proceso de acompañamiento, las unidades productivas han recibido acompañamiento gerencial orientado al fortalecimiento de sus capacidades administrativas, estratégicas y financieras. El programa contempla 200 horas de consultoría especializada en gerencia, así como 20 horas de orientación psicosocial y dos talleres de educación financiera, enfocados en el fortalecimiento de conocimientos y herramientas para la gestión de costos, la estructuración financiera, la cultura del ahorro, el manejo responsable de la deuda y el acceso adecuado al crédito empresarial.

Para Carlos Jaramillo Ríos, presidente ejecutivo de CCSM, esta entrega “demuestra que la reactivación económica requiere acompañamiento, escucha y soluciones ajustadas a la realidad de cada negocio. Los empresarios que hacen parte de la Cámara de Comercio saben que no están solos; cuentan con el respaldo de su Cámara para enfrentar los desafíos, encontrar oportunidades y seguir avanzando en su crecimiento”.

La entrega contempló una inversión cercana a los $80 millones, con una asignación aproximada de $4 millones por unidad productiva. Los activos incluyen equipos y electrodomésticos para turismo y servicios; equipamiento gastronómico y de transformación de alimentos; maquinaria e implementos agropecuarios; insumos pecuarios y agrícolas; e inventarios para comercio minorista.