Martes 8 de septiembre, las noticias más importantes de Armenia y Quindío

Armenia

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Iniciaron las mesas de concertación sobre el cuadrante de pico y placa en el norte de Armenia, gremios propusieron que la modificación de la restricción solo sea en las horas pico.

En las instalaciones de Café Quindío, Parque De la Vida en Armenia, el secretario de tránsito municipal Daniel Jaime Castaño se reunió con los voceros del Comité Intergremial y la Cámara de Comercio.

Ingresa al canal de WhatsApp de Caracol Radio Armenia

Una de las propuestas de los gremios es que el pico y placa en el norte de Armenia solo sea por horas o en las horas pico y no en toda la ciudad como se ha propuesto por la alcaldía, el secretario de tránsito se comprometió a analizar la propuesta con informe técnico, aunque considero que podría ser viable, pero será analizada.

Además, que se incrementen los controles por el mal parqueo en las vías alternas por las obras del deprimido de los bomberos, que provoca más congestión vehicular y revisar algunos cruces semafóricos y sentidos viales que pueden ayudar a mejorar la movilidad.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Daniel Jaime Castaño secretario de tránsito explicó luego de la reunión “Estamos en este proceso de mejora normativa, donde estamos escuchando los comentarios, las sugerencias de los gremios, de grupos de personas que se manifestaron frente a este proyecto decreto de la ampliación de pico y placa en la zona norte. Y hoy estuvimos con el Comité Intergremial y con la Cámara de Comercio, que fueron dos de los gremios que se pronunciaron la semana pasada, que emitieron unos comunicados al respecto.

Y agregó “Hoy los escuchamos, hablamos sobre sus preocupaciones, les expusimos también la parte técnica y la necesidad que tenemos de disminuir la carga vehicular en el sector norte, el resultado fue muy positivo desde el punto de vista que aceptaron de que sí debe haber una restricción en esta zona”

Una de las propuestas de los gremios puntualizó “los gremios hicieron una propuesta muy importante, que yo creo que es de las que más se va a estudiar esta semana y es que no se aplica durante todo el día, sino que sea aplicada en unos horarios y específicamente ellos lo pedían en las horas pico, digamos que es una propuesta adecuada que nos va a permitir también disminuir flujo, que es lo que requerimos en este momento en la zona norte de la ciudad.

Más información Lunes 7 de septiembre, las noticias más importantes de Armenia y Quindío

Entonces, vamos a estudiar esa esa propuesta. Y, asimismo, obviamente, nos recomendaron mayor control sobre estacionamiento, que aquí también es hacer la invitación a la comunidad porque necesitamos que nos ayuden. No es solo responsabilidad de Setta ni del alcalde, sino de la ciudadanía también. Si yo estoy en esta zona, pues no estacionemos mal porque el impacto va a ser mayor.

También nos hicieron recomendaciones frente a algunos cruces semafóricos, frente a algunos temas de cambios de sentidos viales. Todo esto se empezará a estudiar de manera técnica para poder tomar ya la decisión final, recalco el funcionario.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Por ahora está operando el mismo pico y placa porque está precisamente en ese tema de socialización.

Director de Setta “el pico y placa normal que traemos de la ciudad este sigue operando en toda la ciudad de 6 a 7 con los dígitos como viene funcionando. Estamos es haciendo las mesas sobre eh la propuesta que hicimos nosotros de pico y placa adicional en el sector norte. Reitero, con el único fin es de bajarle la carga vehicular a esta zona y que podamos mejorar la movilidad en el sector.

Tenemos otras tres mesas programadas con sectores y gremios que manifestaron, que alzaron su voz en esta semana de mejora normativa que tuvimos publicado el proyecto de decreto. Entonces, vamos a estar la realizando esta semana para ya tomar decisiones finalmente después de hacer un estudio técnico, obviamente, de las propuestas que nos vienen realizando.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

La obra del deprimido de bomberos en Armenia continúa avanzando según la alcaldía con diferentes frentes de trabajo que se desarrollan de manera simultánea para cumplir con el cronograma establecido y avanzar hacia la culminación de este importante proyecto de infraestructura para Armenia.

Uno de los principales frentes de trabajo se concentra actualmente en el armado del acero de refuerzo del puente norte, estructura que se encuentra en proceso de preparación para una próxima fundida de concreto, prevista para mediados de septiembre.

Esta actividad contempla aproximadamente 250 metros cúbicos de concreto, un paso significativo dentro de la construcción de este componente del Intercambiador.

De manera paralela, los equipos de obra continúan con labores de excavación preliminar para el descabece de los pilotes, actividades necesarias para avanzar en la conformación de las estructuras que soportarán el proyecto.

Asimismo, se mantienen activos varios frentes de trabajo relacionados con el acero de refuerzo y la construcción de cabezales, tanto en el sector de Nisa y Bomberos. Estas labores se ejecutan de manera simultánea y articulada, permitiendo que diferentes componentes de la obra avancen al mismo tiempo.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

La juez segunda de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Calarcá, Quindío, Laura Esther Murcia, le otorgó la libertad condicional al quindiano Bernardo Moreno Villegas, exsecretario de la Presidencia de la República, y condenado por el escándalo de la Yidis política.

La decisión de la juez se basó en que Moreno, cumplió con las tres quintas partes de la condena impuesta en su contra.

El 24 de octubre de 2023, la Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia condenó a Moreno, exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia (DAPRE) durante el gobierno de Álvaro Uribe, a cinco años y siete meses de prisión por el delito de tráfico de influencias de servidor público en la modalidad continuado.

También le impuso una multa de 139.579 salarios mínimos legales mensuales vigentes, así como la inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por 82 meses y 7 días, con fundamento en las consideraciones de la sentencia.

Con ponencia del magistrado Ariel Augusto Rojas, el exfuncionario fue condenado por hechos relacionados con el escándalo de la ‘Yidis política’, toda vez que se nombró a cinco personas recomendadas de la exrepresentante a la Cámara Yidis Medina.

Cabe señalar que la Corte le negó a Moreno Villegas la condena de ejecución condicional y la prisión domiciliaria. En consecuencia, ordenó librar la orden de captura en su contra, la cual se hará efectiva una vez la sentencia quede en firme.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

La autoridad ambiental en el Quindío establece medidas transitorias para hacerle frente al Fenómeno del Niño, advierten que en un 90% disminuyeron las lluvias en el mes de agosto

Frente a las actuales condiciones climáticas desde la Corporación Autónoma Regional del departamento establecieron una resolución con medidas transitorias enfocadas en el cuidado del agua y la prohibición de las quemas.

Precisamente el director encargado de la entidad, Juan Esteban Cortés indicó que la resolución busca abordar dos temas, el primero que es el relacionado con el recurso hídrico donde se establecen unos lineamientos a la hora de otorgar o negar concesiones de agua priorizando la del consumo humano.

En ese mismo sentido, sostuvo que también instan a la comunidad para que haga un uso racional del agua y por eso las medidas como la prohibición de riegos de jardines, lavado de fachadas, de andenes entre otros. Enfatizó que también otro de los temas que abarca la resolución es la relacionada con las altas temperaturas y los incendios forestales y de cobertura vegetal que de allí se derivan.

Fue claro que en concordancia prohíben que se realicen las quemas que pueden desencadenar en estas emergencias y la suspensión temporal en el otorgamiento de permisos de carbón. Puntualizó en que para el mes de agosto evidenciaron la disminución en un 90% de las lluvias y un incremento de temperatura de 0.5 a 1.5 grados.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Se han incrementado los incendios de cobertura vegetal y forestales en el departamento del Quindío, lo más grave es que en su mayoría son provocados

Solo el fin de semana se presentaron cuatro incendios, tres en Armenia y uno más en el municipio de Calarcá en la vía La Línea hacia el departamento del Tolima

Jaider Hidalgo, coordinador de la unidad departamental de la gestión del riesgo hizo un llamado frente a la situación de emergencias por incendios e indicó “El fuego no nace solo, hemos enfrentado incendios simultáneos en diferentes sectores del departamento y debemos decirlo con absoluta claridad, los incendios no se generan solos. Detrás de una quema irresponsable puede haber una tragedia, detrás de una pequeña llama puede desaparecer un bosque, una vivienda, un ecosistema y lo más grave, puede estar en riesgo la vida de una persona.

Por eso hacemos un llamado respetuoso, pero contundente, a quienes estén realizando quemas o provocando incendios de manera irresponsable, abstenerse de hacerlo. Y a toda la ciudadanía, denuncie, alerte a las autoridades, no sea tampoco indiferente.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

De igual manera, hacemos un llamado a las autoridades competentes para que frente a los hechos que puedan construir constituir conductas delictivas, se adelanten las investigaciones y acciones correspondientes y se establezcan responsabilidades.

Añadió el director de la unidad de riesgo “No podemos permitir que unos pocos pongan en riesgo la vida, la tranquilidad y el patrimonio de miles de quindianos. Lo ocurrido en el sector de Don Nicolás, donde una presunta quema a residuos sólidos habría terminado en una tragedia que dejó personas sin vivienda, nos demuestra que una acción aparentemente pequeña puede tener consecuencias enormes.

Los incendios de la Línea y Circasia exigieron jornadas de más de 24 horas continuas de trabajo para lograr su control y posterior una liquidación. Hoy queremos hacer un reconocimiento especial desde lo más profundo del corazón a nuestros bomberos, hombres y mujeres que enfrentaron el fuego durante horas exponiendo su propia seguridad al servicio de los demás.

Nuestro agradecimiento también va dirigido a las instituciones como Ponalzar, Sis Médica, Defensa Civil, Cruz Roja y a todas las instituciones, organismos de socorro y personas que hicieron parte de esta respuesta.

En un incendio no solo se quema la vegetación, se destruyen hogares de cientos de animales, se pierde la biodiversidad, se afectan nuestros ecosistemas, se deterioran nuestras fuentes hídricas, se destruyen años de vida de nuestros bosques. Cuando el fuego avanza, todos perdemos.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

En Armenia cinco viviendas se vieron afectadas por incendio en el sector de san Nicolás, una de las damnificadas Ayde Martínez en diálogo con Caracol radio contó “En este momento pérdida total de viviendas son tres. Pérdida parcial dos. ¿Qué estamos pidiendo? Lo que la ciudadanía nos quiera aportar. Gracias a Dios, los primeros respondientes fueron la Gobernación del Quindío y la Alcaldía de Armenia. Tenemos que agradecerles infinitamente a los bomberos, a la Policía Nacional, porque gracias a ellos el barrio no se quemó completamente.

Desafortunadamente pues se perdieron tres viviendas totalmente, Qué le solicitamos a la que nos han colaborado con mercadito, nos han colaborado con ropa. Lo que necesitamos es tratar de volver a construir nuestros hogares, materiales, todo cuenta, Una teja de zinc, una puntilla, una esterilla, una guadaña. Todo nos cuenta

Sobre las causas que provocaron el incendio fue clara en manifestar “Sí, es verdad. Nosotros le habíamos pedido apoyo de la Policía, porque un sujeto muy reconocido fue el que generó el incendio, nosotros sabemos que el papá de él también está necesitado, pero vamos a cerrar filas y no queremos que ellos vuelvan al barrio. Desafortunadamente nos toca así porque mire, hoy somos cinco familias que no tenemos nada. Cinco familias que por causa de este señor estamos en la calle”

Y agregó la damnificada “acá tenemos al presidente de la Junta de Acción Comunal que se ha puesto la camiseta. Él también perdió la vivienda. Él es un joven estudiante de la universidad de la Gran Colombia, estudiante de Arquitectura, quedó sin nada, perdió todo. Perdió sus computadores donde estudiaba y se pueden comunicar al 324 357 8991. Pueden acercarse al barrio San Nicolás y visitar cada una de las familias”

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Durante el fin de semana se registraron tres homicidios en el departamento en los municipios de La Tebaida, Quimbaya y Génova respectivamente.

El primer caso se registró el sábado 5 de septiembre donde en el barrio La Estación del municipio de La Tebaida fue asesinado con arma de fuego una persona identificada como Luis David Salazar Segura conocido como alias “Piraña”. De acuerdo con la Policía, la víctima registraba antecedentes judiciales por los delitos de homicidio, tráfico, fabricación o porte de estupefacientes y presuntamente era dinamizador de estupefacientes en el sector de La Carrilera y barrio La Estación.

El mismo día se registró otro hecho sicarial, pero en el municipio de Quimbaya donde fue asesinado con arma de fuego un hombre identificado como Cristián David Ruíz Mosquera conocido con el alias “Veneno”. De acuerdo a indagaciones preliminares de las autoridades, la víctima habría salido del municipio hace aproximadamente unos tres años y regresó el pasado mes de agosto.

Finalmente, el otro homicidio se presentó en el municipio de Génova el día domingo 6 de septiembre donde resultó lesionado por impacto de proyectil de arma de fuego un hombre de 37 años de edad, quien fallece en el lugar a causa de las lesiones. Las autoridades informaron que la persona fue identificada como Gustavo Adolfo Cartagena Rodas, un habitante en condición de calle y consumidor de estupefacientes, quien tenía registros por los delitos de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes en los años 2022, 2025 y 2026.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Desde Armenia, Quindío, la Octava Brigada del Ejército Nacional conmemoró 64 años de historia, durante los cuales sus hombres y mujeres han trabajado de manera permanente por la seguridad, la tranquilidad y el bienestar de las comunidades del Eje Cafetero.

Durante más de seis décadas, la Octava Brigada ha evolucionado junto con el territorio, fortaleciendo sus capacidades operacionales y acompañando a las comunidades de Caldas, Quindío, Risaralda y los municipios de Alcalá y Ulloa, en el Valle del Cauca.

Actualmente, a través de sus seis batallones y el Gaula Militar Eje Cafetero, continúa desarrollando operaciones orientadas a contrarrestar los diferentes factores de criminalidad y amenaza que afectan la región.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Como parte de una iniciativa promovida por la Corporación Universitaria Empresarial Alexander von Humboldt y la Cámara de Comercio de Armenia y del Quindío, el departamento recibió una importante donación de medicamentos por parte de Laboratorios Coaspharma, que contribuirá a fortalecer las acciones de apoyo dirigidas al sector salud y a responder a algunas de las necesidades identificadas en instituciones del territorio.

Los medicamentos serán distribuidos de manera organizada entre diferentes entidades prestadoras de servicios de salud y centros de docencia-servicio del Quindío, teniendo en cuenta las necesidades de cada institución.

De esta manera, se busca que esta contribución llegue a los espacios donde pueda representar un apoyo significativo para la atención de la población. El proceso de distribución se realizará bajo criterios de responsabilidad, transparencia y seguimiento, procurando garantizar que los medicamentos sean entregados de acuerdo con su pertinencia y puedan ser utilizados de manera adecuada. Así, la iniciativa busca convertir esta donación en un recurso que genere un impacto real en las instituciones que más lo necesitan

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

A tres días de cumplirse un mes del terremoto del 10 de agosto, una de las edificaciones emblemáticas del norte de la ciudad, el Armenia Hotel avanza en los trabajos de reparación y restauración de muros, paredes y mampostería que resultó afectada por el sismo.

En una de las paredes del hotel hay un cartel con el mensaje “los muros se agrietaron, nuestra fuerza sigue intacta, nos levantamos más fuerte por nuestra gente, los esperamos pronto”

El edificio solo sufrió daños en paredes, muros y demás, pero sin ninguna afectación en su estructura y esperan prontamente garantizando la seguridad estar al servicio de los visitantes locales, nacionales e internacionales.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Empresas Públicas de Armenia EPA. recuerda a la ciudadanía que su servicio de recolección comprende los residuos sólidos domiciliarios (basura) y los residuos especiales (muebles) pero no incluye la recolección de escombros provenientes de obras, demoliciones o daños estructurales. Por esta razón, la comunidad debe diferenciar estos tipos de residuos y utilizar los canales dispuestos para cada caso.

En el marco de la emergencia ocasionada por el terremoto, se realizó un trabajo especial y extraordinario de apoyo para retirar los residuos generados por los daños estructurales en diferentes sectores de la ciudad. Esta intervención respondió a las condiciones excepcionales de la emergencia, sin embargo, esto no constituye una obligación permanente de EPA para realizar recorridos de esta recolección.

Para atender los residuos especiales, como muebles, colchones, electrodomésticos y otros elementos que por sus características no pueden ser dispuestos con los residuos ordinarios, EPA invita a la ciudadanía a solicitar previamente el servicio a través de su línea de atención vía WhatsApp 3228938033, evitando dejarlos en el espacio público. De esta manera, se puede coordinar su adecuada recolección y disposición.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Frente a los escombros generados por la emergencia, la Alcaldía de Armenia mantiene equipos operativos realizando recorridos por los diferentes sectores de las 10 comunas. En los sectores donde los equipos ya realizaron la intervención, no se efectuarán nuevos recorridos de recolección, con el propósito de avanzar hacia los puntos que todavía requieren atención.

Asimismo, la Administración Municipal del alcalde James Padilla García dispuso un punto temporal para la disposición de los escombros generados por la emergencia, ubicado en un lote aledaño al estadio Centenario. Este espacio está habilitado sin ningún costo para facilitar el manejo de estos residuos y contribuir al proceso de recuperación de la ciudad.

EPA hace un llamado a la comunidad a no abandonar escombros, muebles u otros residuos en calles, andenes, separadores o zonas verdes. La correcta clasificación y disposición de los residuos permite mantener una ciudad más limpia, evitar puntos críticos y garantizar que los equipos operativos puedan concentrar sus esfuerzos en los sectores que realmente requieren atención.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

La inflación anual alcanzó el 6,24% en agosto, evidenciando una aceleración del costo de vida frente al 5,10% reportado en el mismo mes del año anterior.

La confirmación fue revelada por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) quien informó que la presión sobre las finanzas de los hogares estuvo liderada por incrementos significativos en el sector de restaurantes y hoteles, que marcó un incremento anual del 9,36%, seguido de cerca por salud con un 8,30%, educación con el 7,45%, bebidas alcohólicas y tabaco con el 6,94%, y la división de muebles y artículos para el hogar con un 6,67%.

Por el contrario, sectores de alta relevancia en el consumo diario se ubicaron por debajo del promedio nacional, tales como alimentos y bebidas no alcohólicas con un alza del 6,10%, la división de alojamiento y servicios públicos con un 5,74%, y el transporte con un incremento del 5,25%.

El DANE señaló que la inflación en el mes de agosto fue del 0.39% y en lo corrido del año con corte al periodo de análisis fue del 5.35%.

En el informe, el Dane también reportó las cifras de inflación en las diferentes ciudades del país. Según el mismo, para agosto de 2026, las ciudades de mayor índice inflacionario fueron: Riohacha: 0,71%, Santa Marta: 0,70%., Bucaramanga: 0,67%, Armenia: 0,65% y Cúcuta: 0,61%.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Empezaron las obras de construcción de la nueva infraestructura que albergará la escuela Perpetuo Socorro que, adscrita a la Institución Educativa San Rafael, de Calarcá, debe ser trasladada para cederle paso al trazado de la doble calzada entre Calarcá y Cartago a la altura del sector de La María.

En el recorrido en campo realizado en la mañana de este lunes 7 de septiembre, el director de obra del consorcio Vías y Equipos del Café 2022, Carlos Giovanni Castellanos Barrero, presentó detalles del nuevo edificio: “Contará con una cocina, comedor, zona de estudio, la vivienda para el conserje, zona de parqueaderos, área administrativa, área de preescolar, 4 aulas y una batería de baños completa para toda la población estudiantil, completando así 936 m2 construidos, 1.436 m2 de área total (incluyendo áreas comunes), y un total de 2036 m2 contando con zonas verdes.

Los trabajos iniciaron el pasado 1 de septiembre, con una meta que representa un reto para la construcción; el director territorial para el Quindío de INVÍAS, Carlos Felipe Sabogal Ocampo, lo reconoció: “No es un tema fácil al que nos enfrentamos.

Empezamos construcción el 1 de septiembre, y el contratista y la interventoría se comprometieron a entregar al 31 de diciembre el edificio de la escuela, para que en enero la Secretaría de Educación entre a ejecutar la organización y dotación de la sede, y que a principios del calendario académico los niños estén estudiando en esta nueva infraestructura.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

La secretaría (e) de Educación departamental, Ángela María Marín Valencia, solicitó a INVÍAS un apoyo especial para garantizar la continuidad y presencialidad de los 41 estudiantes que ven clase al día de hoy en el edificio próximo a ser demolido:

“Con el ánimo de contribuir con el avance en la vía, pero siempre pensando en la seguridad y garantías para las niñas y niños de la sede, hemos explorado la posibilidad de que, a través del componente social de INVÍAS, se proporcione el transporte de los estudiantes a una sede, entre las más cercanas en Calarcá de las que no sufrieron daños, para buscar un modelo de doble jornada. Este compromiso lo podríamos asumir a partir del diálogo con los rectores y padres de familia, para poder cubrir los próximos dos meses mientras termina calendario escolar”, reveló.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Con una inversión estratégica de $77.980 millones para la vigencia 2026, Armenia da un paso decisivo en la consolidación de su modernización. El Concejo Municipal aprobó un acuerdo que faculta al alcalde James Padilla García para comprometer vigencias futuras excepcionales en 2027, permitiendo adelantar la contratación de tres proyectos prioritarios.

Dentro de esta inversión, sobresalen $29.987 millones destinados a la construcción de un tanque de almacenamiento de agua potable, además, se asignaron $7.995 millones para la modernización y adecuación de la Plaza de Mercado Minorista, incluyendo su interventoría, con el propósito de mejorar una infraestructura clave para el desarrollo y fortalecimiento del comercio local.

La seguridad también recibe una atención prioritaria con una inversión de $39.997 millones destinada a la optimización, sostenibilidad y actualización tecnológica del Sistema Integrado de Emergencias y Seguridad (SIES).

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Desde el Instituto Departamental de Tránsito del Quindío, IDTQ advierten que cada mes se matriculan 1.200 motocicletas nuevas

El director de la entidad en el departamento, Uriel Enoc Ortiz dijo que gracias a las estrategias que han venido desarrollando ha permitido reducir levemente el número de siniestros viales, sin embargo, sostuvo que cada mes de matriculan 1.200 motos nuevas solo en el IDTQ sin contar con la secretaría de tránsito de Armenia ni la de los otros municipios.

Advirtió que lo anterior se ha convertido en una problemática, pero no por la moto en si sino por la manera en que es conducida en diferentes corredores viales lo que genera el riesgo permanente en cuanto a los accidentes de tránsito.

Enfatizó que continúan ejerciendo controles por lo que actualmente cuentan con un convenio con la secretaría de aguas e infraestructura realizando señalizaciones en diferentes vías para garantizar la seguridad vial.

Resaltó que iniciarán un programa pedagógico para concientizar a los motociclistas sobre el uso del casco para que sea el reglamentario y si no lo tiene la idea es que desde el instituto se pueda brindar a los conductores.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

En Buenavista desde el coliseo municipal, durante el evento ¨Juntos Fortalecemos el Campo¨, se realizó la socialización final de las labores de desmonte del teleférico El Tolrá, una estructura que permaneció abandonada durante más de 15 años.

Los trabajos se desarrollaron de manera satisfactoria y fueron culminados en 34 días, frente a un plazo contractual inicialmente establecido de 60 días, permitiendo retirar una infraestructura que durante años permaneció como una obra inconclusa y que hoy da paso a una nueva imagen para Buenavista y el departamento.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

La Federación Nacional de Cafeteros (FNC) inició el proceso de escrutinio región tras región para la consolidación de los votos y determinación de los representantes electos, en estricto cumplimiento del calendario electoral establecido para las Elecciones Cafeteras 2026, luego de haber publicado las actas de cada mesa de votación en la página eleccionescafeteras.com

El 17 de septiembre, se publicará oficialmente la lista de los cafeteros que conformarán los 15 Comités Departamentales y 389 Comités Municipales para el periodo 2026–2030. A través de este ejercicio democrático, la institucionalidad cafetera renovará un total de 4.848 cargos gremiales.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

En el Quindío se desarrollan dispositivos tecnológicos para fortalecer la productividad del campo

Los prototipos creados por expertos del Tecnoparque extensión rural del SENA Quindío, se enfocan en el impulso de la producción pecuaria.

A través del programa de Innovación y Competitividad, el Tecnoparque avanza en el desarrollo de dispositivos tecnológicos de bajo costo diseñados para responder a problemáticas planteadas por los mismos productores

Uno de los desarrollos corresponde a un dispositivo multiparamétrico para piscicultura, capaz de medir variables como oxígeno disuelto, pH, temperatura y sólidos disueltos en el agua. Esta información se almacena para su posterior análisis.

Este desarrollo se complementa con una plataforma que funciona sin necesidad de conexión a internet, la cual traduce los datos en recomendaciones específicas para dar prioridad a la especie cultivada.

Gracias a esta herramienta, los productores pueden monitorear en todo momento las condiciones de sus estanques y anticiparse a posibles afectaciones en la producción.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

El gobernador del Quindío, Juan Miguel Galvis Bedoya, se reunió con representantes de la organización Hability to Help para avanzar en una alianza orientada a fortalecer las oportunidades educativas de los habitantes del departamento.

Durante el encuentro se anunció la donación de 30 becas para estudios de maestría, iniciativa que será posible gracias al trabajo conjunto entre Hability to Help y Duarte University, y que busca aportar a la formación de profesionales quindianos.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Zorro cangrejero vuelve a ser avistado en el campus de la Universidad del Quindío

Un visitante poco habitual aprovechó la poca concurrencia de la comunidad Uniquindiana para volver a recorrer el campus. La semana pasada, dos funcionarios de la institución avistaron un zorro cangrejero en las inmediaciones de la Compostera y del Centro de Acopio, un registro que confirma la presencia de esta especie nativa en uno de los relictos boscosos de Armenia.

El hallazgo, realizado por Gerardo Ramos Valdés, técnico de producción vegetal de la UQ, y Johan Villada Ramos, docente del programa de Biología y estudiante del doctorado en Ciencias, despertó el interés de la comunidad universitaria y reavivó la conversación sobre la importancia de conservar la fauna silvestre que aún encuentra refugio en los entornos urbanos.

El zorro ha sido observado durante años en la Universidad del Quindío, pero su presencia ha sido menos frecuente. De acuerdo con el investigador, una posible causa es la competencia con los perros que habitan el campus uniquindiano, “los cuales pueden ser más grandes y agresivos y desplazarlo de los espacios naturales. La fragmentación de los bosques también limita el movimiento de los ejemplares y el intercambio genético entre poblaciones”.

Para favorecer su conservación, Zanabria Gil destacó la necesidad de mantener corredores ecológicos que conecten los relictos boscosos de la ciudad

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

En deportes, luto en el fútbol profesional colombiano y del Deportes Quindío por el fallecimiento a los 79 años de edad de Jorge Enrique Bermúdez Melo, defensor central que marcó una época en el fútbol colombiano. Jugó para el Deportes Quindío denominado, eterno capitán, además del Independiente Santa Fe (1974) y Deportivo Pereira. Jugó 608 partidos hasta 1984. Es el papá de Jorge Bermúdez Morales, exfutbolista, hoy panelista de ESPN.

A través de su página web la Dimayor expresó “La División Mayor del Fútbol Colombiano –DIMAYOR–, en cabeza de su presidente, Carlos Mario Zuluaga Pérez, y los 36 clubes afiliados, lamentan profundamente el fallecimiento de Jorge Enrique Bermúdez Melo, histórico exfutbolista colombiano y referente del Deportes Quindío”

Y agrega la Dimayor “Bermúdez, conocido como ‘El Hacha’, construyó gran parte de su carrera con el conjunto quindiano, del que fue capitán durante varios años y con el que disputó 608 partidos entre 1967 y 1984, convirtiéndose en el jugador con más presencias en la historia del club. También defendió las camisetas de Independiente Santa Fe y Deportivo Pereira”

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

La misa de exequias del reconocido exfutbolista Jorge Enrique Bermúdez serán hoy martes 8 de septiembre a las 3 de la tarde en la parroquia del Espíritu Santo en el parque de Los Fundadores en Armenia.

Desde Caracol Radio Armenia enviamos un abrazo solidario en este difícil momento y expresa sentido pésame a la familia, esposa, hijos y nietos del recordado exfutbolista.