James Rodríguez sería el fichaje bomba de Atlético Nacional para la temporada 2026

¡Bombazo en el fútbol colombiano! James Rodríguez se convertiría en nuevo jugador de Atlético Nacional, anunció el periodista Felipe Sierra en exclusiva con 6AM W de Julio Sánchez Cristo.

A pesar de haber estado en conversaciones con el Avellino de la segunda división italiana, el capitán de la Selección Colombia habría llegado a un acuerdo con la institución antioqueña, en medio del mercado de pases local, que por cierto sigue abierto para los jugadores libres (sin equipo).

“James ya tiene un acuerdo verbal con Atlético Nacional. Sería una de las bombas más interesantes en la historia del mercado de fichajes, para el fútbol colombiano es una locura”, señaló Sierra.

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¿Por qué James Rodríguez no fichó por el Avellino de Italia?

Y complementó respecto al interés desde Italia y el repentino cambio para volver al país tras casi dos décadas en el exterior: “El Avellino y su presidente quisieron darle bombo a la situación para tratar de convencer a James, pero lo que nos dicen desde el círculo del jugador es que nunca estuvo convencido más allá de las propuestas económicas y el millón de dólares que le darían al año. Era un tema más de los medios italianos, que ayudaron a presionar para que se diera todo a través de los patrocinadores”.

“Del lado del jugador, me dicen que no es una ciudad atractiva la de Avellino y tampoco es la división más importante para que James tenga equipo”, complementó.

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Nacional da pistas del posible fichaje de James Rodríguez

En medio de toda esta información, Atlético Nacional publicó una serie de trinos en sus diferentes cuentas de redes sociales y el ‘10′ es protagonista, número que James ha utilizado a lo largo de su carrera internacional y en Selección Colombia.

“Tenemos una cita importante, fecha 10. Este domingo llenemos el Atanasio. ¡Vamos todos juntos!“, se publicó a las 10 de la mañana. Y una hora después llegó: ”En este escudo, crean. 10a fecha de Liga en casa. ¡Te esperamos en el Atanasio!“.

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¿James Rodríguez cuándo jugó por última vez en Colombia?

James Rodríguez regresaría al fútbol colombiano tras casi dos décadas. Vale recordar que debutó profesionalmente en 2006 con el Envigado, equipo que lo retuvo durante dos temporadas hasta que fichó por Banfield de Argentina (2008).

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