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11 sep 2026 Actualizado 01:11

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8'
1ª parte
🔴 EN VIVO Millonarios vs Cali por la Liga Colombiana 2026-ll: transmisión y minuto a minuto

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El conjunto embajador recibirá a los azucareros con la expectativa de continuar entre los 8.

Millonarios y Deportivo Cali se enfrentarán este jueves 10 de septiembre en El Campín, en el partido aplazado correspondiente a la quinta fecha de la Liga Colombiana 2026-ll. El encuentro está programado para las 6:00 p. m.

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Los dirigidos en el nuevo ciclo de Alberto Gamero buscará sumar tres puntos en casa para continuar escalando posiciones en el campeonato, después del empate 1-1 frente a Deportivo Pereira en su última presentación.

Cali quiere dar la sorpresa

El conjunto azucarero llega a Bogotá con la intención de conseguir un resultado positivo ante un Millonarios que contará con el respaldo de su público. El duelo representa una nueva oportunidad para ambos equipos de sumar en un campeonato que todavía tiene mucho camino por recorrer.

Cuadrado, la gran noticia

Más allá del partido, uno de los principales focos de atención en el equipo azul está en Juan Guillermo Cuadrado como nuevo jugador embajador. El exjugador de la Juventus y Selección Colombia llegó a un acuerdo con Millonarios y es nuevo fichaje del club bogotano como agente libre.

Viva acá la transmisión EN VIVO de Millonarios Vs Deportivo Cali:

Vea aquí el MINUTO a MINUTO de Millonarios vs Deportivo Cali:

Hay nuevos mensajes

Millonarios reacciona

El cuadro azul inicia a generar protagonismo 

Millonarios pierde el balón

Los de Gamero no consiguen mantener la posesión del balón 

El Cali amenaza con el primero

La visita llega con facilidad al área local

Burrai impide el primero

El Cali aprovecha un error en salida, disparan y el guardameta impide el primero 

Inicia el partido

Moverá el balón el Cali

Los jugadores saltan al terreno de juego

Inician los actos protocolarios 

11 Inicial del Cali

11 inicial de Millonarios

Bienvenidos al MINUTO a MINUTO entre Millonarios y Deportivo Cali en la Liga Colombiana 2026-ll

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