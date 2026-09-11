🔴 EN VIVO Millonarios vs Cali por la Liga Colombiana 2026-ll: transmisión y minuto a minuto
El conjunto embajador recibirá a los azucareros con la expectativa de continuar entre los 8.
Millonarios y Deportivo Cali se enfrentarán este jueves 10 de septiembre en El Campín, en el partido aplazado correspondiente a la quinta fecha de la Liga Colombiana 2026-ll. El encuentro está programado para las 6:00 p. m.
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Los dirigidos en el nuevo ciclo de Alberto Gamero buscará sumar tres puntos en casa para continuar escalando posiciones en el campeonato, después del empate 1-1 frente a Deportivo Pereira en su última presentación.
Cali quiere dar la sorpresa
El conjunto azucarero llega a Bogotá con la intención de conseguir un resultado positivo ante un Millonarios que contará con el respaldo de su público. El duelo representa una nueva oportunidad para ambos equipos de sumar en un campeonato que todavía tiene mucho camino por recorrer.
Cuadrado, la gran noticia
Más allá del partido, uno de los principales focos de atención en el equipo azul está en Juan Guillermo Cuadrado como nuevo jugador embajador. El exjugador de la Juventus y Selección Colombia llegó a un acuerdo con Millonarios y es nuevo fichaje del club bogotano como agente libre.
Viva acá la transmisión EN VIVO de Millonarios Vs Deportivo Cali:
Vea aquí el MINUTO a MINUTO de Millonarios vs Deportivo Cali:
Millonarios reacciona
El cuadro azul inicia a generar protagonismo
Millonarios pierde el balón
Los de Gamero no consiguen mantener la posesión del balón
El Cali amenaza con el primero
La visita llega con facilidad al área local
Burrai impide el primero
El Cali aprovecha un error en salida, disparan y el guardameta impide el primero
Inicia el partido
Moverá el balón el Cali
Los jugadores saltan al terreno de juego
Inician los actos protocolarios
11 Inicial del Cali
11 inicial de Millonarios
Bienvenidos al MINUTO a MINUTO entre Millonarios y Deportivo Cali en la Liga Colombiana 2026-ll