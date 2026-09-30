Nairo Quintana se sincera sobre su retiro del ciclismo: “Ya veíamos que el declive estaba”

Al término de esta temporada ciclística, Nairo Quintana le pondrá fin a su exitosa carrera. El pedalista boyacense decidió dar un paso al costado, luego de años de innumerables éxitos para el país, y este 2026 será el cierre de un sueño que se convirtió en leyenda.

La última carrera de Nairo será el Giro de Emilia, competición en territorio italiano que se llevará a cabo este sábado 3 de octubre entre Ferrara y Bologna. Después de esto, el pedalista del Movistar Team se enfocará en promocionar nuevos talentos para el ciclismo nacional.

Lea también acá: Nairo Quintana tras su última competencia con la Selección Colombia: “Es un hasta pronto”

“Ya veíamos que el declive estaba”

Justamente sobre su adiós al ciclismo habló Nairo Quintana en el canal Fuera del Límite. Allí, el oriundo de Cómbita reveló el momento en que sintió la necesidad de dar por terminado su camino en el profesionalismo y lo que viene de cara al futuro.

“Ya veíamos que el declive estaba. Los vatios siguen siendo los mismos, sigo teniendo muy buen desempeño, pero hay un cansancio psicológico. Soy de los que va muy programado, también para comenzar otros proyectos e ir haciendo esa transición. Con la familia dijimos que eran dos años y comenzamos nuevos proyectos, así es como funciono. Tomamos esa decisión y ha sido acertada”, manifestó el ganador del Giro de Italia y la Vuelta a España.

Le puede interesar: Alcalde de Bogotá confirmó nuevo estadio para 2028: capacidad para más de 60.000 personas

En cuanto a la razón para no haberse ido en el momento cumbre de su carrera, señaló: “Uno tiene que retornar parte de lo que le han dado a uno. Retirarme en el máximo era un símbolo de ego o egoísmo. Quería seguir aportando y retornando y fue lo que hice en estos dos años. Cuando tuve una o dos oportunidades de brillar, ahí estuve”.

Finalmente, Nairo reveló que su reciente triunfo en la Vuelta a Asturias fue de los más especiales de su carrera, por el hecho de ocurrir en el ocaso de su carrera y ser la muestra de que todavía tenía mucho por dar.

“La última carrera que gané este año fue espectacular y, aunque para muchos no tendrá gran valor, para mí es una de las carreras que más me ha llenado y me ha dado emoción”, finalizó.

Entérese de: Ranking UCI: Así quedaron los colombianos luego del Mundial de Ciclismo