David González, comprensivo con baja asistencia del América: “Pagar boleta cada 3 días es muy duro”
El técnico del equipo vallecaucano aseguró que tener más partidos no es sinónimo de tener mejores asistencias.
David González, director técnico del América de Cali, se mostró comprensivo con el bajo acompañamiento que está recibiendo el equipo vallecaucano en condición de local, a pesar de los buenos resultados que ha conseguido a lo largo del semestre.
Luego de superar 4-1 al Deportivo Pereira y clasificar a los cuartos de final de la Copa Colombia, González aseguró que lo más importante es que los hinchas que asistan al estadio, se vayan felices y disfruten de su equipo.
“No hay por qué empezar a generar un ambiente de desunión entre nosotros y la hinchada. Esta hinchada es muy linda, muy bonita. Estoy seguro que los que vinieron hoy, sean 3.300, sean 2.000 o sean 10.000, disfrutaron, como lo vienen haciendo en los últimos partidos”, comentó en la rueda de prensa posterior al juego.
Al respecto, González añadió: “Hemos vivido cosas difíciles, económicamente yo pienso que es algo que también la organización de nuestro torneo piensa que por tener más partidos vamos a tener más taquillas y al final no es así, al final el hincha va a tener que terminar escogiendo partidos para poder ir, porque sino, sacar plata cada tres días para poder pagar una boleta es muy duro”.
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Finalmente, concluyó: “Hoy vinieron los que pudieron venir, lo que vinieron vinieron con esa intención de ver a un equipo que viene ganando, ganamos, les dimos esa alegría, se van contentos a su casa. Seguramente para el próximo partido, esos les dirán a sus primos, a sus amigos, a sus familiares, ‘vamos que el América está jugando bien’ y seguramente para el próximo partido traeremos más gente, hasta que este estadio se llene”.
América de Cali se encuentra invicto a lo largo del semestre, liderando el campeonato con 20 puntos de 24 posibles. El próximo lunes estará recibiendo al Deportivo Pasto, en juego por la décima fecha del campeonato.
Cristian Pinzón
Coordinador digital de deportes. En Caracol Radio desde 2015. Amante de la escritura, la radio, el fútbol,...