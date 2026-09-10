David González, comprensivo con baja asistencia del América: “Pagar boleta cada 3 días es muy duro”

David González, director técnico del América de Cali, se mostró comprensivo con el bajo acompañamiento que está recibiendo el equipo vallecaucano en condición de local, a pesar de los buenos resultados que ha conseguido a lo largo del semestre.

Luego de superar 4-1 al Deportivo Pereira y clasificar a los cuartos de final de la Copa Colombia, González aseguró que lo más importante es que los hinchas que asistan al estadio, se vayan felices y disfruten de su equipo.

“No hay por qué empezar a generar un ambiente de desunión entre nosotros y la hinchada. Esta hinchada es muy linda, muy bonita. Estoy seguro que los que vinieron hoy, sean 3.300, sean 2.000 o sean 10.000, disfrutaron, como lo vienen haciendo en los últimos partidos”, comentó en la rueda de prensa posterior al juego.

Al respecto, González añadió: “Hemos vivido cosas difíciles, económicamente yo pienso que es algo que también la organización de nuestro torneo piensa que por tener más partidos vamos a tener más taquillas y al final no es así, al final el hincha va a tener que terminar escogiendo partidos para poder ir, porque sino, sacar plata cada tres días para poder pagar una boleta es muy duro”.

Finalmente, concluyó: “Hoy vinieron los que pudieron venir, lo que vinieron vinieron con esa intención de ver a un equipo que viene ganando, ganamos, les dimos esa alegría, se van contentos a su casa. Seguramente para el próximo partido, esos les dirán a sus primos, a sus amigos, a sus familiares, ‘vamos que el América está jugando bien’ y seguramente para el próximo partido traeremos más gente, hasta que este estadio se llene”.

América de Cali se encuentra invicto a lo largo del semestre, liderando el campeonato con 20 puntos de 24 posibles. El próximo lunes estará recibiendo al Deportivo Pasto, en juego por la décima fecha del campeonato.