Juan Cuadrado tras debut en Millonarios: “El FPC debería cambiar tantos partidos tan seguidos”

Juan Guillermo Cuadrado debutó con Millonarios como titular y luciendo la cinta de capitán, en el empate como visitantes 2-2 ante el Medellín en el estadio Atanasio Girardot de la capital antioqueña.

El extremo permaneció 58 minutos en el campo de juego, realizando un remate de media distancia y teniendo participación en los dos goles visitantes. Al final se retiró con una leve cortada en la altura de la ceja, por fortuna sin ninguna gravedad.

En diálogo con Azul Total y Mundo Millos, el exjugador de la Juventus, Inter de Milán y Chelsea, entre otros clubes, expresó su alegría y su satisfacción por su debut y rendimiento con el equipo Embajador.

“Contento y agradecido con Dios, llevaba tiempo sin entrenar mucho, tuve apenas como 4 entrenamientos con el equipo. El profe me habló y me dio la confianza de que tenía que empezar para ir sumando minutos. Creo que el balance es bueno, a medida que pueda seguir entrenando con el equipo voy a llegar a mi 100 % con la ayuda de Dios y poder destacar por mis características”, manifestó.

Sobre su condición física, explicó: “Cuando uno viene de un tiempo sin jugar, obviamente se tiene que ir adaptando. La idea es ir cogiendo minutos para llegar al 100 % del estadio físico. Poco a poco, agradecido con Dios, contento y creo que se sacó un empate importante”.

Entretanto, del hecho de enfrentar a su primer equipo como profesional, manifestó: “Cuando venía en el bus hacia el estadio habían emociones encontradas, porque acá fue donde salí, de esta gran hinchada, Poderosa. A veces son cosas del fútbol, que pasan, Dios me abrió la puerta en Millonarios, estoy muy contento, muy feliz. A veces la gente no lo entiende, son cosas que pasan. Tuve la oportunidad de tocar la puerta acá y nunca se dio esa propuesta en sí y después, gracias a Dos, se dio esto de Millonarios, estoy muy feliz, mi familia está feliz y confiando que con la ayuda de Dios nos vaya muy bien”.

Finalmente, destacó la evolución del fútbol colombiano; sin embargo, criticó el alto número de partidos que se disputan en el país, asegurando que desencadena en la gran cantidad de lesiones que se están presentando en el campeonato.

“El fútbol colombiano sigue evolucionando, acá el fútbol es mucha técnica y mucha táctica. Algo que deberíamos cambiar un poco es tantos partidos tan seguidos, podemos ver que hay muchos lesionados, no solo en Millonarios, también en Nacional, acá en el Medellín, yo creo que también es mucho el esfuerzo de los viajes y estar jugando cada 3 o 4 días y se hace difícil. Uno ni tiene el tiempo de descansar bien para llegar bien a la competencia, para que sea intensa y mucho más emocionante para el hincha. A medida que vayamos viendo todo eso, va a venir cambiando”. comentó.