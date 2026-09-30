Amaranto Perea tras empate con Millonarios: “Ellos metieron hombres y nosotros metimos niños”

Luis Amaranto Perea analizó el empate 2-2 de Independiente Medellín ante Millonarios y destacó las dificultades que ha tenido su equipo debido a las numerosas bajas. El entrenador hizo énfasis en la diferencia de experiencia entre ambas nóminas durante el compromiso.

Le puede interesar: Millonarios empató con DIM y Santa Fe ganó: así quedó la tabla de posiciones de la Liga colombiana

“Hay una gran diferencia. Ellos meten hombres y nosotros metemos niños. No es lo mismo”, aseguró Perea, quien explicó que Millonarios tenía alternativas como Carlos Darwin Quintero, Mackalister Silva y Andrey Estupiñán, mientras el DIM tuvo que recurrir nuevamente a jugadores jóvenes.

Perea explicó que cinco juveniles han debutado con el Medellín en la Liga y defendió el proceso que se viene realizando con ellos. El técnico aseguró que varios llevan más de 30 sesiones de entrenamiento con el primer equipo y que no fueron promovidos directamente desde la categoría sub-20 para solucionar una emergencia.

El entrenador reconoció que no es el escenario ideal para debutar tantos jóvenes, pero considera que las bajas en el plantel también han abierto oportunidades para futbolistas que vienen trabajando con el plantel profesional.

Una defensa que necesita mejorar

Aunque destacó el crecimiento del equipo, Perea reconoció que la cantidad de puntos conseguida no es la esperada y señaló la zona defensiva como uno de los aspectos que más preocupa.

Lea también: Juan Cuadrado tras debut en Millonarios: “El FPC debería cambiar tantos partidos tan seguidos”

Perea no cambiará su propuesta

Ante la posibilidad de retrasar las líneas para protegerse mejor, Perea fue claro en que no pretende modificar la identidad del equipo. “Tirar el equipo más atrás es alejarnos de la portería, alejarnos del gol”, afirmó.

El entrenador considera que el Medellín ha conseguido construir una propuesta ofensiva difícil de encontrar y recordó que el equipo suma 17 goles, por lo que la prioridad será corregir los errores defensivos sin sacrificar su capacidad para generar peligro.

Las lesiones siguen condicionando

Perea también habló sobre el estado de varios jugadores. Confirmó que Frank Fabra podría regresar a una convocatoria próximamente, mientras que Juan Fernando Quintero tendrá que esperar un poco más.

Finalmente, el entrenador aseguró que el Medellín debe mantener la confianza en los jugadores que tiene disponibles. Para Perea, las lesiones están afectando a prácticamente todos los equipos del campeonato y no considera que el problema del DIM sea consecuencia de una mala preparación física.