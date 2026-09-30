Alberto Gamero sobre recibimiento de hinchas del DIM a Cuadrado: “Es triste, eso le duele a uno”

Pancarta de los hinchas del DIM en contra de Juan Guillermo Cuadrado / Colprensa.

Juan Guillermo Cuadrado debutó con Millonarios en el empate 2-2 ante el Medellín. El extremo antioqueño fue titular, lució la cinta de capitán y permaneció en el campo de juego 58 minutos, dejando varias pinceladas de su talento.

Cuadrado fue el principal blanco de los hinchas locales, quienes lo chiflaron durante el tiempo que estuvo en el campo y lucieron una dura pancarta en su contra, calificándolo como “Judas” y “traidor”. La molestia de la hinchada local se debía al no regreso del extremo al club, situación que el mismo jugador ya explicó.

Pancarta de los hinchas del Medellín contra Juan Guillermo Cuadrado / Colprensa. Ampliar Pancarta de los hinchas del Medellín contra Juan Guillermo Cuadrado / Colprensa. Cerrar

Alberto Gamero lamentó el recibimiento a Cuadrado

En la rueda de prensa posterior al encuentro, Alberto Gamero habló de esta situación, destacando inicialmente la actuación del extremo antioqueño el tiempo que estuvo en el terreno de juego.

“Lo de Cuadrado fue muy bueno para nosotros en el frente de ataque, a él lo queremos cerca al arco, por momentos estuvo por izquierda, por momentos por derecha y ya en el segundo tiempo, para que esté un rato más con nosotros, le dimos el sector central, para que tuviera menos recorrido y para que aguantara un poquito más. Es un jugador que nos va a dar a nosotros mucho fútbol, nos va a dar opciones de gol, seguramente él va a tener también posibilidades de hacer gol. Me gustó el debut de Juan Guillermo”, manifestó.

Entretanto, comentó de las críticas: “Tengo que decirlo, triste por el recibimiento a una figura como esas. Eso le duele a uno, pero como siempre lo he dicho, esto es fútbol y él es una persona de mucha categoría, un jugador de experiencia y seguramente lo asimiló bien. A estas grandes figuras las deberíamos recibir con los brazos abiertos y con mucha generosisdad, alegría y satisfacción”.

Balance del partido

Sobre el juego, el DT samario manifestó: “Respetando lo que hizo Medellín, fue un resultado justo, ellos atacaron y nosotros atacamos, ellos hicieron posesión de balón, nosotros hicimos posesión de balón. A veces duele más los goles en las pelotas quietas, primero porque lo entrenamos y segundo este es el segundo gol consecutivo que nos hacen en pelota quieta, eso es un punto para mejorar. Respecto al partido anterior, me parece que hoy mejoramos un poco más la tenencia del balón, hoy, por momentos también arriesgamos, queríamos ganar el partido, en momento se volvió de ida y vuelta, ellos atacaban y nosotros atacábamos también”.