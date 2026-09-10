Horóscopo HOY 10 de septiembre del profesor Salomón: el dinero continúa acompañando a Escorpio

Él es el profesor Salomón, experto en la lectura del Horóscopo y el Tarot (Crédito: Profesor Salomón - Youtube) // De fondo: Imagen ilustrativa del horóscopo (crédito: Surasak Suwanmake)

El profesor Salomón, reconocido por sus lecturas de tarot y el horóscopo, compartió sus predicciones para este jueves 10 de septiembre.

La lectura inició festejando a las personas que cumplen años este 10, además de recordarles que los nacidos en esta fecha se caracterizan por mantener la perfección en todos los espacios de su vida, que priorizan el orden y la exigencia, son triunfadores naturales. Para los festejados este año, comienza con un tránsito planetario importante.

El número de la suerte para los festejados será el 2733 y, como recomendación para que inicien este nuevo año de vida, les sugirió tomar 10 monedas y colocarlas en fila debajo del colchón de extremo a extremo y el último día del mes las pueden gastar como símbolo de prosperidad, fortaleza y riqueza.

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Recomendaciones del día según el Profesor Salomón

Color del día: Amarillo.

Amarillo. Número del día: 0340.

0340. Recomendación: Encender una vela de color amarillo pidiendo por la sabiduría, alegría y riqueza .

Encender una vela de color amarillo pidiendo por la sabiduría, alegría y riqueza . Código sagrado para la protección: Repetir 45 veces 26200, para el empoderamiento personal.

Repetir 45 veces 26200, para el empoderamiento personal. Fruta: Piña.

Piña. Decreto del día: “Hoy perdono a todos mis enemigos, para ellos paz y tranquilidad”.

“Hoy perdono a todos mis enemigos, para ellos paz y tranquilidad”. Lectura recomendada: Salmo 91.

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Horóscopo y tarot del día de HOY 10 septiembre:

Géminis

Van a tener seguridad en la parte laboral y las cosas van a mejorar. Hay que revisar cómo están las relaciones con la familia, pues deben mejorar o fortalecerse. También llegarán nuevos proyectos e inversiones que tendrán resultados positivos y estarán a su favor.

Número: 8890

Libra

Hay que seguir adelante para que lleguen nuevas cosas a la vida, pues todo requiere sacrificio y esfuerzo. Les llegará una sorpresa muy agradable. Hay que tener cuidado con la columna y la espalda.

Número: 5319

Acuario

La copa del triunfo indica que las cosas estarán a su favor. Hay que tener cuidado con las envidias y evitar contarle a todo el mundo sobre los proyectos, para que estos tengan mayor bendición. La carta del Mago les dice que deben dejarse guiar por la intuición para tomar las decisiones acertadas.

Número: 5183

Aries

Hay que enfrentar las situaciones para poder obtener los resultados esperados; no hay que rendirse. Llegará la oportunidad de realizar un viaje, que se debe aprovechar. Todo lo relacionado con la parte emocional debe ser potencializado.

Número: 1479

Leo

Son los reyes del zodiaco. Llegarán propuestas de cambios laborales y, si consideran que alguna se adapta a lo que quieren, deben tomarla porque traerá buenas perspectivas. Algunos comenzarán a aprender algo nuevo que será muy interesante y tendrá buenos resultados. Si han pensado en hacer cambios de vivienda, este es el momento de hacerlo.

Número: 9170

Sagitario

Llegará algo muy especial en la parte económica desde lugares inesperados, lo que les permitirá cancelar algunas deudas y generar tranquilidad y estabilidad económica. Una persona cercana podría tener afectaciones de salud, pero hay que intentar mantener la calma. También llegará la firma de un documento pendiente, lo que les generará satisfacción por haberlo logrado.

Número: 1234

Tauro

Las metas están para cumplirlas y hay que hacerlo sin buscar excusas para evitar las cosas. De esta manera, lograrán alcanzar lo que se han propuesto. En la parte laboral se conseguirán nuevas cosas que traerán mayores responsabilidades. Hay que tener cuidado con el estómago.

Número: 4042

Virgo

Hay que mantener la fuerza, el poder y el dinamismo, pues las cosas se van a arreglar y esto les traerá alegría. Recuerden que la vida requiere constancia y sacrificio. Va a suceder algo muy importante con unos documentos que no se habían podido firmar, finalmente saldrán adelante.

Número: 0744

Capricornio

Las cosas van a mejorar en todos los aspectos. Tendrán alguna relación con el extranjero y será de forma positiva, placentera y efectiva. Hay que controlar el mal genio y la impaciencia, pues pueden jugarles malas pasadas. También deben tener cuidado con las personas de su alrededor para evitar las envidias.

Número: 6819

Cáncer

Las cosas continuarán mejorando. El ángel de la abundancia los está acompañando y hay que pedirle por las cosas que uno quiere. La Emperatriz indica que la abundancia está a favor de ustedes. Hay que intentar las cosas sin importar el pasado o las experiencias de otras personas. La vida cambia y hay que adaptarse.

Número: 1577

Escorpio

El dinero estará a su favor, pero hay que evitar sentirse más que los demás y mantener un perfil bajo. Deben tener cuidado con la vanidad y evitar el rencor. Es momento de liberar aquello que pesa para permitir que lleguen nuevas cosas nuevas.

Número: 7558

Piscis

La tranquilidad y la armonía regirán la vida, y llegará la claridad que les permitirá seguir adelante. Hay que tener cuidado con la salud, pues el estrés en todos los campos no es bueno; por ello, es recomendable descansar para recuperar las buenas energías. Algunos tendrán algo relacionado con un vehículo y, sea lo que sea, tendrá éxito.

Número: 1358

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