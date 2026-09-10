Festival Cordillera 2026: programación, artistas confirmados y novedades para dos días de música

Bogotá se prepara para recibir este fin de semana una nueva edición del Festival Cordillera, que se realizará el sábado 12 y domingo 13 de septiembre en el Parque Metropolitano Simón Bolívar.

El encuentro reunirá durante dos jornadas a artistas de distintas generaciones y géneros de la música latinoamericana.

Para esta edición se proyecta la llegada de 90.000 asistentes, de los cuales cerca de 36.000 serían visitantes nacionales e internacionales. Según las estimaciones del Instituto Distrital de Turismo, el evento podría generar un impacto económico de $81.601 millones para la ciudad.

El festival contará con una programación que cruza rock, pop, reggae, salsa, música urbana y sonidos alternativos. Entre los nombres internacionales que estarán en Bogotá aparecen Ricky Martin, Andrés Calamaro, Caifanes, Sean Paul, Kany García, Cultura Profética, Panteón Rococó, Mägo de Oz y Miguel Mateos.

La cuota colombiana también tendrá un espacio importante durante las dos jornadas, con artistas y agrupaciones como Andrés Cepeda, Grupo Niche, Doctor Krápula, Diamante Eléctrico, Bonka, Los de Adentro, Kei Linch y Poligamia. Uno de los momentos esperados será precisamente el reencuentro de Poligamia, agrupación con la que Cepeda inició su carrera musical.

Programación de artistas

Sábado

La jornada del 12 de septiembre tendrá entre sus principales presentaciones a Andrés Calamaro y Beéle en el escenario Cordillera, mientras que Sean Paul y Grupo Niche estarán en Aconcagua.

También harán parte del cartel Fobia, Dread Mar I, Cultura Profética, Miguel Mateos, Lido Pimienta, Virus, Kapanga, Poligamia, Ke Personajes, Emmanuel Horvilleur, Meme del Real, Ed Maverick, The Latin Brothers y Kei Linch, entre otros.

Domingo

El 13 de septiembre será el turno de artistas como Ricky Martin, Caifanes, Andrés Cepeda y Kany García.

También estarán Panteón Rococó, Mägo de Oz, Tan Biónica, Draco Rosa, Vicente García, Diamante Eléctrico, Jarabe de Palo, Bonka, Doctor Krápula, Los de Adentro, Los Amigos Invisibles y Dante Spinetta.

La programación estará distribuida en cuatro escenarios: Cordillera, Aconcagua, Cotopaxi y Cocuy, con presentaciones que comenzarán durante la tarde y se extenderán hasta la noche.

Además de la programación musical, el festival tendrá espacios relacionados con gastronomía y experiencias culturales. La apuesta, de acuerdo con las autoridades distritales, también busca aprovechar la llegada de visitantes para dinamizar sectores como alojamiento, transporte, alimentación y comercio. El Instituto Distrital de Trusimo estima que cada visitante nacional o internacional gastará en promedio cerca de $998.000 durante su estadía en Bogotá.

Novedades del Festival Cordillera

En medio de esta edición, que reunirá a miles de personas alrededor de la música latinoamericana, llegarán novedades que buscan traer nuevas sensaciones a este evento.

Una de las más sonadas, es la llegada de JBL, que tendrá por primera vez presencia en el Festival Cordillera. La participación coincide con los 80 años de historia de la compañía y con una trayectoria relacionada con diferentes momentos de la evolución del sonido en la música en vivo.

La empresa recuerda entre esos episodios la presencia de componentes de sus altavoces en Woodstock, en 1969, y su participación posterior en el desarrollo del sistema de sonido Wall of Sound de Grateful Dead.