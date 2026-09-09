‘South Park’ se convierte en ‘South America’, como sátira a los cambios de nombres pedidos por Trump

Captura de pantalla tomada de la cuenta oficial de X de South Park

Este martes, los creadores de ‘South Park’, Trey Parker y Matt Stone, anunciaron el cambio de nombre de la serie antes del estreno de su vigésima novena temporada.

¿Cuál es el nuevo nombre de la serie?

“Inspirados por la valentía y el patriotismo de Apple y Google, cambiamos el nombre de ‘South Park’ a ‘Sudamérica’. Queremos agradecer especialmente a nuestra empresa matriz, Paramount, una capitulación de Skydance”, escribieron a través de las redes sociales de la serie.

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¿Por qué cambiaron el nombre?

Este cambio representa el último ataque de ‘South Park’ contra el presidente Donald Trump, a quien la serie ridiculizó tras ganar el premio Emmy de Artes Creativas al ‘Mejor Programa de Animación’ por una temporada que lo satirizó repetidamente a él y a su administración.

Esto incluyó mostrar a Trump siendo amante de Satanás, al estilo de su anterior burla a Saddam Hussein, así como representar al vicepresidente JD Vance como Tattoo de “La Isla de la Fantasía”.

Esto ocurre en un contexto en el que Trump ha ordenado repetidamente cambiar el nombre de importantes cuerpos geográficos para incluir la palabra “América”.

¿Cuáles fueron los últimos anuncios de Trump?

Recientemente, anunció que su administración se referiría al lago Ontario como lago América tras una disputa comercial con Canadá, y también compartió un video en redes sociales que sugería que Nuevo México pronto podría llamarse Nueva América.

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Anteriormente, Trump decretó que el golfo de México se llamaría ahora golfo de América, y Google y Apple reflejaron los cambios en sus aplicaciones de mapas.

¿Cuándo se estrenará la nueva temporada?

La vigésima novena temporada de ‘South Park’ se estrenará el 16 de septiembre.