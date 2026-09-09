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09 sep 2026 Actualizado 19:47

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Maluma y Shakira vuelven a unir fuerzas para presentar su nueva colaboración: “Agua”.

Esta es la cuarta colaboración de ambos artistas desde “Chantaje” en 2016.

Shakira and Maluma at Billboard Latin Women In Music held at the Watsco Center on May 6, 2023 in Coral Gables, Florida. The show airs on Sunday, May 7, 2023 on Telemundo. (Photo by Christopher Polk/Billboard via Getty Images)

Shakira and Maluma at Billboard Latin Women In Music held at the Watsco Center on May 6, 2023 in Coral Gables, Florida. The show airs on Sunday, May 7, 2023 on Telemundo. (Photo by Christopher Polk/Billboard via Getty Images) / Christopher Polk

Shakira and Maluma at Billboard Latin Women In Music held at the Watsco Center on May 6, 2023 in Coral Gables, Florida. The show airs on Sunday, May 7, 2023 on Telemundo. (Photo by Christopher Polk/Billboard via Getty Images)
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El cantautor y actor colombiano Maluma anunció este miércoles su nueva colaboración con Shakira en la canción titulada “Agua”.

¿Cómo fue el anuncio de la nueva colaboración entre ambos artistas?

El paisa hizo el anuncio oficial a través de una publicación conjunta en sus redes con la barranquillera en la que escribió:

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“AGUA. 17.09.26. Nos fuimos Mundial”, escribió.

¿Cuántas colaboraciones tienen Maluma y Shakira?

Esta es la cuarta colaboración entre ambos artistas tras “Chantaje” en 2016, del disco de Shakira ‘El Dorado’.

Después vino “Trap”, del mismo álbum en 2018.

Y en 2019 “Clandestino”.

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¿Cuándo se estrenará “Agua”?

“Agua” se estrenará el próximo jueves 17 de septiembre.

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